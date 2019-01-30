Канада отзывает половину дипломатов из Кубы из-за загадочной болезни Сегодня, 22:11 663 Цей матеріал також доступний українською CanEmbCuba / Twitter CanEmbCuba / Twitter

Министерство международных дел Канады объявило о решении сократить дипломатическое присутствие на Кубе из-за случаев загадочных заболеваний среди дипломатов.

В заявлении указано, что численность дипломатических сотрудников на Кубе будет сокращена в два раза. Сокращение не затронет посла Канады в Гаване и не повлияет на консульскую помощь канадцам на острове. Другие программы будут скорректированы в ближайшие недели.

По данным внешнеполитического ведомства Канады, с начала 2017 года подтверждены 14 случаев загадочных заболеваний среди сотрудников дипмиссии и их родных. На данный момент причины болезней не установлены.

Первые жалобы канадских и американских дипломатов в Гаване на самочувствие были зафиксированы весной 2017 года. Симптомы включали головокружение, головные боли и тошноту. Вашингтон сократил дипломатический штат на Кубе с более чем 50 до 18 человек, после того как по меньшей мере 22 дипломата и члены их семей пострадали в результате таинственных "акустических атак".

Подобные симптомы были обнаружены у десяти из 27 дипломатов Канады и членов их семей.