Канада отзывает половину дипломатов из Кубы из-за загадочной болезни
Министерство международных дел Канады объявило
о решении сократить дипломатическое присутствие на Кубе из-за случаев загадочных
заболеваний среди дипломатов.
В заявлении указано, что численность дипломатических
сотрудников на Кубе будет сокращена в два раза. Сокращение не затронет посла
Канады в Гаване и не повлияет на консульскую помощь канадцам на острове. Другие
программы будут скорректированы в ближайшие недели.
По данным внешнеполитического ведомства
Канады, с начала 2017 года подтверждены 14 случаев загадочных заболеваний среди
сотрудников дипмиссии и их родных. На данный момент причины болезней не
установлены.
Первые жалобы канадских и американских
дипломатов в Гаване на самочувствие были зафиксированы весной 2017 года. Симптомы
включали головокружение, головные боли и тошноту. Вашингтон сократил дипломатический
штат на Кубе с более чем 50 до 18 человек, после того как по меньшей мере 22 дипломата
и члены их семей пострадали в результате таинственных "акустических
атак".
Подобные симптомы были обнаружены у десяти
из 27 дипломатов Канады и членов их семей.