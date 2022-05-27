Генштаб показал видео передачи Канадой оружия для Украины

27 мая, 05:36
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Канада отправила уже 900 тонн военных грузов (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Канада отправила уже 900 тонн военных грузов (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Воздушные силы Вооруженных сил Канады показали, как загружают для Украины очередной самолет с военной помощью — 155-мм гаубицами М777.

Война России против Украины — главные события 26 мая

Видео опубликовал Генштаб ВСУ.

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В Генштабе поблагодарили канадцев и процитировали их сообщение: «Возможно, вы слышали, что наш тактический воздушный отряд CC130J доставил почти 2 миллиона фунтов грузов военных пожертвований от имени наших союзников и партнеров в поддержку глобальных усилий помощи Украине».

Видео дня

Канада отправила уже 900 тонн военных грузов.

https://www.facebook.com/watch/?v=1135850666990670&ref=sharing
Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Канада Военная помощь Украина-Канада Война России против Украины

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