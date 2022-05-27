Генштаб показал видео передачи Канадой оружия для Украины 27 мая, 05:36 Цей матеріал також доступний українською Канада отправила уже 900 тонн военных грузов (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Воздушные силы Вооруженных сил Канады показали, как загружают для Украины очередной самолет с военной помощью — 155-мм гаубицами М777.

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Видео опубликовал Генштаб ВСУ.



В Генштабе поблагодарили канадцев и процитировали их сообщение: «Возможно, вы слышали, что наш тактический воздушный отряд CC130J доставил почти 2 миллиона фунтов грузов военных пожертвований от имени наших союзников и партнеров в поддержку глобальных усилий помощи Украине».

Видео дня

Канада отправила уже 900 тонн военных грузов.

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