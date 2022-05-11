Канада делится с Украиной разведывательной информацией о киберугрозах — глава МИД

11 мая, 06:00
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Мелани Жоли (Фото:Courtesy of Indonesia’s Ministry of Foreign Affairs/Handout via REUTERS)

Мелани Жоли (Фото:Courtesy of Indonesia’s Ministry of Foreign Affairs/Handout via REUTERS)

Канада осудила кибератаку России в Украине накануне военного вторжения. Эта атака повлекла за собой перебои с интернетом во всей Европе.

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Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

«Канада решительно осуждает разрушительную кибернетическую деятельность России, направленную против европейского телекоммуникационного сектора 24 февраля 2022 года. Канада присоединяется к партнерам и союзникам, приписывая эту деятельность России», — сказала Жоли.

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По ее словам, кибератака 24 февраля «прервала интернет соединение десятков тысяч людей в Европе».

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Она добавила, что Канада «делится ценной разведывательной информацией о киберугрозах и оказывает ценную киберпомощь Украине, пытаясь укрепить оборону этой страны против российского неоправданного и незаконного вторжения».

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Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель осудил кибератаку России против Украины за час до начала вторжения 24 февраля.

Ранее в Госсвязи заявляли, что российские кибернаступательные операции в Украине, возможно, достигли своего максимального потенциала.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Канада Кибератаки Российские хакеры Украина-Канада Война России против Украины

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