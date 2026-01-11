На фоне недавних действий США в Венесуэле и жесткой риторики по Гренландии Канада внимательно отслеживает потенциальные угрозы для собственной безопасности и экономики, оценивая возможность усиления давления со стороны Соединенных Штатов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Некоторые эксперты не исключают сценариев «военного принуждения» со стороны США. Политолог Томас Гомер-Диксон заметил, что попытки давления со стороны Вашингтона могут оказаться для него «чрезвычайно дорогими».

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Бывший советник правительства Канады по вопросам безопасности и границ Уэсли Уорк назвал действия США в Венесуэле и заявления по Гренландии «сигналами тревоги для Канады», которые свидетельствуют об изменении подходов Вашингтона.

Аналитики считают военное вторжение США в Канаду маловероятным, однако предупреждают о серьезных рисках экономического давления. Среди возможных инструментов — отмена торговых льгот в рамках соглашения USMCA или введение новых пошлин.

Это может существенно ударить по канадской экономике, учитывая то, что около 70% канадского экспорта направляется в США.

В то же время Вооруженные силы Канады, численность которых составляет менее 100 тысяч человек, пока не готовы к более враждебной среде безопасности. Правительство страны планирует расширение армии и увеличение инвестиций в вооружение.

Попытки Оттавы диверсифицировать торговлю, в частности за счет стран Азии, частично уменьшают зависимость от США. Однако доцент Карлтонского университета Филипп Лагассе предостерегает: чем больше уступок Канада делает ради сохранения доступа к американскому рынку, тем выше становится риск постепенной потери реального суверенитета, даже при формальном сохранении независимости.

Президент США Дональд Трамп неоднократно называл Канаду «51-м штатом», настаивая на ее присоединении к США. Ранее он также вводил высокие пошлины на канадский экспорт, что привело к торговому противостоянию между двумя соседними странами.

На фоне этих заявлений в Канаде все внимательнее относятся к долгосрочным рискам, связанным с безопасностью и экономической зависимостью от Вашингтона.