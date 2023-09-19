Канада подозревает Индию в убийстве сикхского активиста на канадской территории, страны выслали дипломатов 19 сентября, 10:24 Хардип Сингх Ниджар (Фото:REUTERS/Chris Helgren)

Канада обвинила Индию в возможной причастности к убийству сикхского активиста Сингха Ниджара на территории страны, после этого Оттава и Нью-Дели выслали высокопоставленных дипломатов друг друга.

Об этом сообщает CNN.

Высылка дипломатов произошла после того, как канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Канада расследует «достоверные обвинения», связывающие Индию с убийством гражданина Канады и известного сикхского лидера Хардипа Сингха Ниджара, которое произошло в июне.

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«В течение последних нескольких недель канадские службы безопасности активно расследуют заслуживающие доверия утверждения о возможной связи между агентами правительства Индии и убийством гражданина Канады Хардипа Сингха Ниджара», — сказал Трюдо в понедельник, 18 сентября.

По его словам, правительство предпримет все необходимые шаги «для привлечения к ответственности виновных в этом убийстве».

Власти Канады заявили, что выслали из страны индийского дипломата, которого министр иностранных дел страны Мелани Джоли назвала главой индийской разведки в стране.

Министерство иностранных дел Индии в ответ заявило о высылке высокопоставленного канадского дипломата, находящегося в Индии.

Ниджар был одним из известных сикхских лидеров на западе Канады. По данным местной полиции, в июне его застрелили в грузовике двое вооруженных людей в масках. Это произошло возле сикхского храма в городе Суррей (Британская Колумбия).

Его смерть потрясла и возмутила сикхскую общину Канады, одну из крупнейших за пределами Индии, где проживает более 770 тысяч представителей этого религиозного меньшинства.

Согласно заявлению Всемирной организации сикхов, Ниджар был открытым сторонником создания отдельной родины сикхов, известной как Халистан, и часто возглавлял мирные акции протеста против того, что, по мнению правозащитной группы, является «нарушением прав человека, активно происходящим в Индии».