Канада намерена удвоить количество офицеров-экспертов в Украине

Канада намерена увеличить количество своих офицеров-экспертов в Украине в два раза, сообщил посол этой страны Роман Ващук на встрече с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым, сообщает департамент коммуникации МВД Украины.

"Мы планируем увеличить количество наших офицеров-экспертов в Украине вдвое для эффективного реформирования Национальной полиции Украины и повышения уровня квалификации полицейских", - сказал Ващук.

Как отмечается в сообщении, во время встречи стороны обсудили общеполитические вопросы в Украине, а также вопрос продолжения сотрудничества с канадскими партнерами в сфере развития Национальной полиции Украины в рамках проекта поддержки подготовки полицейских.

Также посол подчеркнул, что на данный момент Канада председательствует в G7, поэтому пристально следит за ситуацией в Украине. Ващук отметил, что официальная Оттава готова оказать поддержку не только на пути реформ, но и в восстановлении территориальной целостности и улучшенные экономической ситуации.

В свою очередь, Аваков поблагодарил Канаду за поддержку и выразил надежду на активизацию сотрудничества.

"Канада всегда выступала стратегическим партнером на пути реформирования ведомства и правоохранительной системы в Украине. Мы ценим поддержку наших канадских коллег в процессе реформирования МВД и надеемся на дальнейшее углубление сотрудничества", - сказал министр.

Ранее сообщалось, что Канада выделит Украине $4,6 млн на подготовку военных и медоборудование.

Проект поддержки подготовки полицейских (РТАР) начался в октябре 2016 года. Он направлен на оказание консультативных услуг и подготовку кадров Нацполиции. Проект включает: консультации канадских специалистов по вопросам управления персоналом и вопросам профессионального развития, поддержку региональных учебных центров, развитие 8 специализированных курсов.