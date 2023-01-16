«Речь не идет о годах». Канада намерена отправить Украине ЗРК NASAMS как можно скорее — министр 16 января, 14:48 ЗРК NASAMS (Фото:Paul-760/www.flickr.com)

Министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что страна намерена отправить Украине ЗРК NASAMS как можно скорее.

Об этом сообщает CBC.

По ее словам, они закупили и систему, и боеприпасы одновременно.

Министр заявила, что поставка «осуществится как можно скорее, может включать в себя несколько поставок и будет доставлена как можно скорее».

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По ее словам, речь не идет «о годах».

Глава ведомства подчеркнула, что тесные партнерские отношения с США стали ключевым фактором при покупке.

Фото: NV

Канада купит у США систему ЗРК NASAMS и передаст ее Украине.

Президент Владимир Зеленский в Twitter поблагодарил канадского премьера за лидерство.

«Спасибо, что помогаете нам защитить наше небо. NASAMS, купленные для нас Канадой, станут крепким щитом для наших городов и граждан», —подчеркнул он.



ЗРК NASAMS прибыли в Украину 7 ноября, сообщал министр обороны Украины Алексей Резников.

Две батареи NASAMS вошли в состав пакета военной помощи Украине на сумму $820 млн, о котором США объявили 1 июля. А 24 августа, в День независимости, Пентагон объявил о новом пакете помощи от США стоимостью почти $3 млрд, который включает еще шесть дополнительных батарей NASAMS и снаряды к ним.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что системы ПВО NASAMS сбивают 100% крылатых ракет.