В Польше канадские военные начали обучение украинских саперов

24 ноября, 06:40
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Саперы (Фото:Штаб АТО)

Саперы (Фото:Штаб АТО)

Канадские военные начали преподавать в Польше специализированный курс для украинских саперов. Привлечены около 40 военнослужащих Вооруженных сил Канады.

Об этом сообщила министерша обороны Канады Анита Ананд.

"Сегодня около 40 военнослужащих Вооруженных сил Канады начали преподавать первый курс для украинских саперов в Польше. Тренировка сосредотачивается на обнаружении, обезвреживании взрывчатки и ее использовании», — заявила Ананд.

Видео дня

https://twitter.com/AnitaAnandMP/status/1595585400730681344?s=20&t=RJBarqKBIchQYWfrCkRZEQ

Она подчеркнула, что эти навыки будут спасать жизнь и помогут украинцам защитить свое государство.

«Канада поддерживает Украину, когда ее героические вооруженные силы продолжают бороться против российского незаконного и неоправданного вторжения», — заверила глава минобороны.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Польша Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Канада Разминирование Война в Украине Украина-Канада Война России против Украины

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