Канада: Киберагрессия России подрывает мировой порядок

Канада присоединилась к заявлениям союзников относительно причастности сотрудников российской военной разведки к "враждебной кибердеятельности" против ряда организаций.
Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Канады.
Во внешнеполитическом ведомстве Канады подчеркнули, что хакерские атаки россиян являются частью широкомасштабных действий правительства РФ, которые "выходят за рамки приемлемого поведения, демонстрируют неуважение к нормам международного права и подрывают основанный на правилах международный порядок".
В МИД Канады отметили, что подконтрольные российскому правительству хакеры в 2016 году взломали Канадский центр по спортивной этике и Всемирное антидопинговое агентство (WADA), штаб-квартира которого находится в Канаде. Оттава считает, что за этими инцидентами стоит российская военная разведка – ГРУ.
Напомним, что Нидерланды обвинили четырех сотрудников ГРУ в попытке проникнуть в сети Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая занимается расследованием химических атак в Сирии и отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.
В Минюсте США заявили, что российские офицеры, подозреваемые в атаке на ОЗХО, а также еще три сотрудника ГРУ причастны к компьютерным взломам с 2014 года по май 2018 года. Мишенями кибератак были Антидопинговое агентство США (USADA), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и другие организации-участники летних Олимпийских игр и Паралимпийских игр 2016 года, а также ядерноэнергетическая компания Westinghouse.
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