Канада хочет утилизировать десятки бронетранспортеров M113. Компания предлагает отремонтировать их для Украины 21 сентября, 15:14 Украинские военные на бронетранспортере M113 возле Бахмута, июнь 2023 года (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Армия Канады имеет 67 бронетранспортеров M113, которые планирует утилизировать уже в этом году. Одна из частных компаний предлагает их починить, чтобы передать Украине, сообщает CBC News.



Как пишет телеканал, по данным канадского министерства национальной обороны, всего есть 140 таких машин, десятки из которых ждет окончательная утилизация или же их разберут на запасные части для тех оставшихся 73.

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Министерство в письменном ответе CBC News заявило, что из них 30 резервные и хранятся на военных складах. Те же бронетранспортеры, которые хотят списать, на вооружении уже десятки лет и в «очень плохом состоянии». В будущем их планируют заменить на новые боевые бронированные машины.

«Любое оборудование, переданное Канадой, должно быть пригодным для использования на поле боя. Однако, что более важно, должно соответствовать конкретным потребностям, определенным Украиной, и быть оборудованием, которое украинцы знают, как использовать, и имеют ресурсы и возможности для его обслуживания», — заявили в ведомстве.

На этой неделе канадская компания Armatec Survivability предложила модернизировать непригодную бронетехнику. Высокопоставленный чиновник Минобороны Канады Тай Керран подтвердил CBC News такое предложение, добавив, что никакого решения еще не приняли. Воспринимают ли такой шаг положительно, он не уточнил.

Украина уже знает, как использовать и обслуживать бронетранспортеры M113. Телеканал подсчитал, что ВСУ получили более 560 таких машин от США, Литвы, Дании, Испании, Италии.

10 июня Канада объявила о новом пакете военной помощи Украине на около $400 миллионов. По данным СМИ, 22 сентября президент Владимир Зеленский впервые после начала большой войны посетит Торонто и Оттаву, где призовет дать еще больше оружия.