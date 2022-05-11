Трюдо и Шольц договорились усилить экономическую изоляцию РФ 11 мая, 05:22 Цей матеріал також доступний українською Джастин Трюдо (Фото:REUTERS/Valentyn Огиренко)

Канада и Германия будут работать над тем, чтобы усилить экономическую изоляцию России. Об этом шла речь в телефонном разговоре премьер-министра Канады Джастина Трюдо и канцлера Германии Олафа Шольца.

Война России против Украины — главные события 11 мая

Об этом сообщает сайт правительства Канады.



«Лидеры согласились и дальше поддерживать тесную координацию для продолжения поддержки Украины и дальнейшей экономической изоляции России», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что собеседники выразили озабоченность глобальным влиянием войны в Украине, в том числе последствиями для энергетической и продовольственной безопасности. «Премьер-министр и канцлер отметили украинский народ за его непреклонную храбрость перед российской агрессией. Они подтвердили жесткую поддержку президента Владимира Зеленского и его правительства и обязались продолжать экономическую, безопасность и гуманитарную поддержку Украины», — заявили в Трюдо.

8 мая премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл в Украину — в столицу он приехал поездом.

Во время визита канадский премьер посетил Ирпень. По словам мэра города, Трюдо увидел сожженные и полностью разрушенные дома местных жителей.

Также Трюдо и Зеленский дали пресс-конференцию.

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