Канада и Британия расширили санкции против России за фейковые «референдумы» 30 сентября, 19:02 Правительство Британии ввело санкции против главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Канада и Великобритания ввели новые санкции против России из-за проведения фейковых «референдумов» в Украине.

На сайте правительства Канады сообщается, что в списки внесли 43 новые фамилии, среди которых дети российских политиков и представителей оккупационных «администраций».

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Под канадские санкции попали бывший Святогорский мэр-коллаборант Владимир Бандура и так называемый «глава временной администрации Бердянска и Бердянского района» Александр Сауленко.

Также Канада ввела санкции против Елизаветы Песковой, дочери пресс-секретаря диктатора РФ Дмитрия Пескова. Ограничения коснулись и членов семьи главы российской госкорпорации ВЭБ Игоря Шувалова.

Правительство Британии сообщило, что ввело санкции против главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной, которая «извлекает выгоду от правительства России или оказывает ему поддержку».

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против РФ за аннексию оккупированных территорий Украині.

С 23 по 27 сентября российские оккупанты имитировали так называемые «референдумы» на временно оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей Украины. Ни один из этих регионов Россия не контролирует полностью.

30 сентября российский диктатор Владимир Путин подписал с главарями террористических организаций «Л/ДНР» и коллаборантами в Херсонской и Запорожской областях «договоры» об аннексии захваченных территорий Украины.