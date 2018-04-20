Канада и Британия договорились быстро заключить соглашение после Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провела встречу с главой правительства Канады Джастином Трюдо, обсудив отношения двух стран после Brexit.

Обе страны договорились быстро заключить новое торговое соглашение после выхода Великобритании из состава Евросоюза, передает пресс-служба Терезы Мэй.

"Премьер-министр Трюдо выразил убеждение, что после Brexit правительства Великобритании и Канады смогут быстро двигаться к новому торговому соглашению, особо выгодного обеим странам", - заявила Тереза Мэй.

Правительство Канады также поддержало европейские страны и США в отношении президента Сирии Башара Асада.

Ранее сообщалось, что известные британские актеры, бизнесмены и политики начали кампанию за проведение повторного референдума по поводу выхода Британии из Евросоюза.

51,9% британцев на референдуме в июне 2016 года проголосовали за выход из ЕС, 48,1% - против. Британия формально перестанет быть членом Евросоюза в марте 2019 года.