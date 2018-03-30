Канада готова расширить введенные против России санкции

Под санкции Канады уже подпадают более 300 российских и украинских физических и юридических лиц

В случае необходимости усиления давления на Россию Канада готова наложить дополнительные санкции на сторонников кремлевского режима, передает Укринформ, имеющий в своем распоряжении письменный ответ правительства Канады на отчет Постоянного комитета федерального парламента по вопросам обороны.

"Правительство Канады готово наложить дополнительные санкции, которые потребуются, чтобы поддерживать давление на Россию. Канада принимает решение о санкциях в тесном сотрудничестве с международными партнерами и союзниками, в том числе G7, НАТО и ЕС", - говорится в документе.

При этом в правительстве отметили, что в настоящее время под действие канадских санкций подпадают более 300 российских и украинских физических и юридических лиц.

"Эти меры будут оставаться в силе, пока не будут отменены, а их продолжительность непосредственно привязана к полному выполнению Россией своих обязательств в соответствии с Минскими соглашениями, а также уважению суверенитета и территориальной целостности Украины", - отмечается в тексте.

Напомним, в ноябре 2017 года Канада ввела персональные санкции в отношении 30 россиян.