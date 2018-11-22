22 ноября 2018, четверг

Канада готова принять беженцев рохинджа

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Мьянму покинули 620 тыс мусульман рохинджа

Мьянму покинули 620 тыс мусульман рохинджа

Канада открыта к сотрудничеству с правительством Бангладеш и ООН в вопросе переселения беженцев рохинджа, заявил пресс-секретарь МИД Канады Гиям Берубе, передает CBC News.

"Канада сообщила Верховному комиссару ООН по делам беженцев о своей готовности переселить беженцев рохинджа из Бангладеш, только партнеры в регионе подтвердят создание условий, благоприятных для перемещения людей", - сказал Берубе.

Ранее сообщалось, что Мьянма и Бангладеш подписали соглашение о возвращении мусульман с религиозно-этнического меньшинства рохинджа, которые бежали в Бангладеш из-за насилия в штате Ракхайн (Мьянма).

Напомним, ситуация в Мьянме обострилась 25 августа, когда представители движения Араканская армия спасения рохинджа напали на посты полиции и якобы убили 12 человек. В ответ военные Мьянмы начали силовую операцию, которая закончилась бегством тысяч мусульман рохинджа в Бангладеш.

За три месяца из Мьянмы в Бангладеш сбежали более 620 тысяч рохинджа. Беженцы, прибывающие в Бангладеш, заявили, что их дома были подожжены солдатами и толпами буддистов.

 

Рохинджа - мусульманское меньшинство в преимущественно буддистской Мьянме, проживающее в штате Ракхайн. Сами рохинджа, а также некоторые историки утверждают, что это меньшинство - коренные жители.

В то же время часть историков считает, что рохинджа являются мигрантами доколониальных и колониальных времен.

Официальная позиция Мьянмы заключается в том, что рохинджа - в основном нелегальные иммигранты, приехавшие в Ракхайн после обретения Бирмой (название Мьянмы до 1989 года) независимости в 1948 году или после освободительной войны в Бангладеш в 1971 году.

Количество рохинджа в Мьянме - более миллиона человек, в основном они проживают в северных поселках Ракхайна, где составляют 80-98% населения.

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