Канада хочет конфисковать у Абрамовича $26 млн и передать на восстановление Украины 19 декабря, 19:51 Роман Абрамович (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Канада планирует арестовать 26 млн долларов компании подсанкционного российского олигарха Романа Абрамовича Granite Capital Holdings Ltd. и хотела бы направить их на поддержку Украины.

Об этом сообщает пресс-служба канадского правительства со ссылкой на заявление главы МИД Мелани Жоли.



В пресс-службе отметили, что это первый случай, когда Канада воспользуется новыми полномочиями, позволяющими правительству конфисковать активы подсанкционных лиц. Министр может обратиться в суд для конфискации в пользу государства. В случае конфискации полученные средства можно будет использовать для восстановления Украины и компенсации жертвам российского вторжения.



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«С самого начала войны мы предупреждали Путина и его пособников, что они не смогут скрыться от последствий своих действий… Канада продолжит оказывать давление на российский режим и тех, кто извлек выгоду из варварского вторжения Путина в Украину», — подчеркнула Жоли.

В июне 2022 года Сенат Канады поддержал возможность конфискации российских активов. В Верховной Раде заявили, что канадский закон фактически создаст первый прецедент такого законодательства в мире.