Канада должна противостоять российской агрессии – экс-глава МИД

Канаде следует прилагать усилия к противостоянию российскому агрессивному поведению на мировой арене, заявил бывший министр иностранных дел Канады Джон Бэрд, коментируя решение официальной Оттавы о выдворении четырех российских дипломатов, передает Укринформ.

"Нам следует противостоять таким агрессивным действиям на иностранной территории, как отравление в Солсбери. Принятое совместно с друзьями и союзниками решение о выдворении дипломатов было правильным", - сказал Бэрд.

При этом он признал, что подобные дипломатические шаги вряд ли повлияют на линию поведения Кремля.

"Выдворение дипломатов было адекватным шагом, однако не думаю, что это заставит Путина изменить свое поведение", - отметил бывший глава МИД.

Он высказал предположение, что Кремль намеренно избрал для покушения на Скрипаля очень редкое химическое вещество, имеющееся лишь в РФ, чтобы подать знак всем своим недругам.

"Многие люди убеждены, что россияне не беспокоились за то, чтобы не оставить своих отпечатков во время совершения нападения в Солсбери. Они хотели отправить очень четкий сигнал: тот, кто пойдет против Кремля, – заплатит за это", - подытожил Бэрд.

Напомним, 26 марта, правительство Канады приняло решение о высылке из страны четырех российских дипломатов.