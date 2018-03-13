Канада будет способствовать переговорам между США и Северной Кореей - Фриланд

В этом году Канада председательствует в G7

Канада всячески будет способствовать переговорам между лидерами США и Северной Кореи, заявила министр иностранных дел Канады христя Фриланд в эфире радио СВС, сообщает Укринформ.

"В этом году Канада председательствует в G7. Это дает нам возможность и ответственность играть роль в этом вопросе", - сказала Фриланд.

По ее словам, Канада много сделала, чтобы переговоры стали возможным.

"Этот вопрос непосредственно касается интересов канадцев", - отметила она.

Фриланд не уточнила, каким именно образом Канада присоединится к предстоящим переговорам, однако подчеркнула важность сохранения коммуникации между всеми странами, особенно Вашингтоном и Пхеньяном.