Эстония призывает Европу публично привлекать к ответственности диверсантов, финансируемых Россией

Знак о запрете на полеты дронов в аэропорту Мюнхена, Германия, октябрь 2025 (Фото: REUTERS/Angelika Warmuth)

Страны Евросоюза должны прилагать больше усилий, чтобы пресечь кампанию Москвы по вербовке людей для совершения терактов, заявил глава эстонской разведслужбы Гаррис Пуусепп.

Об этом сообщает Financial Times.

Издание отмечает, что эстонская служба внутренней безопасности дает совет своим европейским коллегам привлекать диверстантов к ответственности как можно более публично.

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Представители эстонской разведки заявили изданию, что страны ЕС должны быстрее и более решительно реагировать на атаки, поддерживаемые Россией, и как можно чаще прибегать к судебным разбирательствам, чтобы пресечь дальнейшие попытки вербовки.

«Россия и ее спецслужбы будут действовать до тех пор, пока мы им это позволяем. Мы не можем удержать их от попыток, мы не можем их остановить… но мы можем сделать их осуществление максимально сложным и затратным», — заявил Пуусепп.

По словам Пуусеппа, сдерживание потенциальных вербовщиков с помощью суровых тюремных сроков уже работает в Эстонии.

«У нас есть подтвержденная разведданная, что это сдерживает лиц, которых Россия пытается завербовать. Это хорошая идея для всех. […] Важно принимать меры на раннем этапе, чтобы ситуация не переросла в нечто худшее… Мы не можем переоценить важность правовых инструментов», — сказал Пуусепп.

Издание отмечает, что через, в частности, социальные сети российские разведчики вербовали сотни европейских граждан и беженцев, часто за небольшое вознаграждение, для проведения атак, распространения дезинформации и содействия шпионским операциям.

FT отмечает, что хотя главы европейских спецслужб публично говорили в общих чертах о серьезности проблемы, они разошлись во мнениях по поводу того, следует ли преследовать виновных в судебном порядке и привлекать внимание общественности к таким случаям.

По словам одного из сотрудников служб безопасности в Брюсселе, некоторые страны в ЕС боялись спровоцировать Россию, даже когда были почти уверены в причастности Москвы.

Также журналисты отмечают, что уголовное и публичное преследование не входят в стандартную пратику многих западных спецслужб. Так, иногда спецслужбы пытаются переманить агентов на свою сторону, надеясь получить дополнительные зацепки, а не производить аресты.

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Инфографика: NV

В отсутствие более согласованного реагирования число спонсируемых Россией атак по всей Европе растет и это проблема для всех европейских государств, сказал Пуусепп.

«Потому что Россия просто рассматривает Европу как единую зону операций», — подытожил он.

В феврале из Эстонии депортировали гражданина России Андрея Журавлева по подозрению в сборе разведывательной информации для ФСБ.

В ведомстве отметили, что Журавлева планировали привлечь для сбора разведывательной информации в уезде Ида-Вирумаа в пользу российских спецслужб. Там добавили, что подобная деятельность могла быть частью подготовки гибридных атак.

С февраля 2022 года в Европе зафиксировали более 150 случаев диверсий, саботажей, поджогов, попыток подрывов и других гибридных атак, связанных с Россией.