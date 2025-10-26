Камбоджа и Таиланд подписали мирное соглашение: Трамп похвалил премьеров стран за «взаимное уважение»

Премьеры Малайзии, Таиланда, Камбоджи и президент США Трамп держат документы во время подписания соглашения о прекращении огня между Камбоджей и Таиландом на полях 47-го саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Куала-Лумпуре, Малайзия, 26 октября 2025 года. (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент США Дональд Трамп принял участие в подписании мирного соглашения между Камбоджей и Таиландом в воскресенье, 26 октября. Он похвалил премьер-министров Хун Манета и Анутина Чанвиракула за «взаимное уважение», что резко контрастирует с его характеристиками конфликтов на Ближнем Востоке и войны РФ против Украины.

Об этом сообщает телеканал CNN.

«Что меня так радует — это то, что две страны, с которыми мы работаем… они действительно симпатизируют друг другу. Я к этому не привык. Когда я занимаюсь такими соглашениями, обычно там много ненависти», — сказал Трамп.

По словам главы Белого дома, оба лидера «имеют большое уважение друг к другу», что «немного упростило процесс».

CNN отмечает, что американский президент неоднократно описывал враждебность между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Между двумя президентами много вражды, и я не нарушаю этикет, когда говорю, что это очень, очень сложная ситуация», — недавно заявил он журналистам в Белом доме.

Телеканал сообщает, что Трамп также сказал в воскресенье, что наблюдатели из стран АСЕАН «будут направлены, чтобы обеспечить, чтобы мир утвердился и сохранился», сравнивая это с хрупким мирным соглашением между Израилем и ХАМАС.

«Я не сомневаюсь, что так и будет. Мы имеем еще одну подобную ситуацию сейчас на Ближнем Востоке, в Газе. Возможно, вы кое-что об этом читали, и мы тоже очень гордимся этим. Но там много людей наблюдает — очень много. Я думаю, это совсем другая ситуация», — сказал он.

Война между Таиландом и Камбоджей

24 июля 2025 года между силами Таиланда и Камбоджи возобновились вооруженные столкновения на спорном участке границы после относительного затишья с 2011 года.

Таиланд развернул истребители F-16 против военных объектов Камбоджи вдоль спорной границы, что привело к резкой эскалации напряженности.

Атака произошла на следующий день после того, как тайский солдат подорвался на мине и потерял ногу. В результате новых столкновений по меньшей мере 36 человек погибли, более 150 000 мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома по обе стороны 800-километровой границы.

В выходные ситуация резко обострилась: сообщалось о сильном артиллерийском обстреле и авиаударах, а обе стороны обвиняли друг друга в нападениях на гражданские районы.

25 июля Таиланд объявил военное положение в восьми приграничных районах.

28 июля Таиланд и Камбоджа договорились прекратить военные действия в приграничных районах. 29 июля соглашение вступило в силу.