Вице-президент США: Действия России в Украине — это преступления против человечества 18 февраля, 14:55 Вице-президент США Камала Гаррис во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, Мюнхен, Германия, 18 февраля 2023 года (Фото:REUTERS / Wolfgang Rattay)

Вице-президент США Камала Гаррис заявила, что нет сомнений, что действия российской армии в Украине — это преступления против человечества.

«Как юрист я знаю ясно о важности сбора фактов и проверки законности. В случае действий РФ в Украине мы изучили доказательства. Мы знаем правовые стандарты. И здесь нет сомнений, что это преступления против человечества», — цитирует ее заявление на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 18 февраля, Интерфакс-Украина.

Видео дня

Гаррис заявила, что все, кто совершает преступления в Украине, и их российские руководители будут привлечены к ответственности.



«США официально отмечают, что РФ совершает преступления против человечества. Я говорю всем, те, кто совершает эти преступления, и их руководителям, являющимся соучастниками преступления: вы будете привлечены к ответственности», — сказала она.

Вице-президент подчеркнула, что США будут продолжать поддерживать юридический процесс в Украине и международные расследования, поскольку справедливость должна победить.

Гаррис также отметила, что через год после начала полномасштабной войны «Киев все еще стоит, Россия ослаблена, а Трансатлантический союз сильнее, чем когда-либо».

