Нужно быть готовыми. Завтра Россия не отключит Эстонию от своей энергосистемы, но может сделать это зимой — премьер Каллас 23 сентября, 12:31 Кайя Каллас (Фото:FinnishGovernment/www.flickr.com)

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас заявила, что «завтра» страна-агрессор Россия не отключит страны от своей энергосистемы, но может сделать это зимой.

Об этом сообщает Delfi.

«Мы также должны быть готовы к тому, что Россия может отключить Эстонию, Латвию и Литву от их электросети», — сказала она.



По ее словам, было бы разумно быть готовым к возможным отключениям электроэнергии, включая государственные органы, компании и каждого человека.

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Каллас призвала граждан страны-агрессора России, проживающих в Эстонии, игнорировать любые призывы воевать в Украине.

«Не уезжайте, потому что назад дороги нет», — сказала она.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что диктатор Владимир Путин прибегает к более грубым инструментам давления, чтобы попытаться лишить Украину поддержки ЕС.

По его словам, Кремль использует энергетику в качестве оружия против Европы, увеличивая расходы семей, предприятий и целых государств.

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