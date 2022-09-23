Нужно быть готовыми. Завтра Россия не отключит Эстонию от своей энергосистемы, но может сделать это зимой — премьер Каллас
Кайя Каллас (Фото:FinnishGovernment/www.flickr.com)
Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас заявила, что «завтра» страна-агрессор Россия не отключит страны от своей энергосистемы, но может сделать это зимой.
Об этом сообщает Delfi.
«Мы также должны быть готовы к тому, что Россия может отключить Эстонию, Латвию и Литву от их электросети», — сказала она.
По ее словам, было бы разумно быть готовым к возможным отключениям электроэнергии, включая государственные органы, компании и каждого человека.
Каллас призвала граждан страны-агрессора России, проживающих в Эстонии, игнорировать любые призывы воевать в Украине.
«Не уезжайте, потому что назад дороги нет», — сказала она.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что диктатор Владимир Путин прибегает к более грубым инструментам давления, чтобы попытаться лишить Украину поддержки ЕС.
По его словам, Кремль использует энергетику в качестве оружия против Европы, увеличивая расходы семей, предприятий и целых государств.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.