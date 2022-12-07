Эстония не сможет помогать украинским беженцам на прежнем уровне — премьер 7 декабря, 11:45 Кая Каллас (Фото:Emmi Korhonen/Lehtikuva/via REUTERS)

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что пока в Эстонии не было новой волны украинских беженцев, но страна будет не в состоянии помогать вновь прибывшим на том же уровне, как раньше.

Об этом сообщает ERR.

По ее словам, если посмотреть, как Россия бомбит гражданскую инфраструктуру, энергетическую инфраструктуру и пытается сделать жизнь в Украине совершенно невозможной, то все склоняются к тому, что будет следующая волна беженцев.

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Однако Каллас добавила, что до настоящего времени такого не произошло.

«Мы говорили с Финляндией, что мы действительно больше не в состоянии таким образом помогать беженцам из Украины, и финны сказали, что они могут принимать больше. Я не представляю, что мы можем сказать беженцам на границе: возвращайтесь назад. Мы можем сказать: мы не можем вам помочь на таком уровне, как помогали раньше, а, например, Финляндия может помочь лучше», — сказала она.

Каллас заявила, что Эстония направляет помощь Украине, чтобы помочь людям, чтобы восстановить энергетическую инфраструктуру, создать возможности для жизни, чтобы люди не должны были уезжать.

«Все это мы, естественно, делаем. Но я все время говорю, что мы до настоящего времени мы были великодушными, помогая находящейся в беде Украине. И я горжусь людьми Эстонии, которые открыли свои сердца. Естественно, что у всего есть границы, и если мы просто больше не в состоянии будем принимать людей, так как у нас здесь нет больше жилья и работы, тогда другие могут сделать больше», — сказала она.

Согласно статистике Департамента социального страхования, основанной на данных Департамента полиции и погранохраны, по состоянию на 17 ноября в Эстонию прибыло 115 367 украинских военных беженцев, в том числе 27 615 (23,9%) несовершеннолетних. 52 711 человек (45,7% прибывших беженцев) проследовали в другие страны, а 62 656 украинцев остались в Эстонии.