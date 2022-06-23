«Тотальное разрушение». Эстонию «сотрут с карты» в случае нападения России, если будет действовать нынешняя стратегия НАТО — премьер
Кая Каллас (Фото:REUTERS/Johanna Geron)
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что в случае вторжения России Эстония будет «стерта с карты», если будет действовать действующая стратегия НАТО.
Об этом сообщает ERR.
По ее словам, страны Балтии смогут оставаться под российской оккупацией в течение 180 дней.
«Если сравнить размер Украины и балтийских государств, для нас это означало бы тотальное разрушение наших стран и культуры. Кто был в Таллинне и видел наш Старый город — вся эта столетняя история была бы стерта с карты вместе с нашим народом», — сказала она.
Каллас хочет, чтобы в каждую из стран Балтии прибыло не менее 20−25 тысяч военнослужащих НАТО. Однако это не означает, что все иностранные солдаты должны постоянно находиться в Эстонии.
Президент США Джо Байден заявлял, что российский диктатор Владимир Путин не планировал останавливаться на Украине.
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