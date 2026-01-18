«Китай и РФ наслаждаются ситуацией». Каллас предупредила о последствиях тарифов Трампа из-за Гренландии

Нельзя позволить, чтобы споры отвлекали от помощи в прекращении войны России против Украины, заявила Кая Каллас (Фото: REUTERS/Nir Elias)

Споры между Европой и Соединенными Штатами Америки выгодны России и Китаю, а также отвлекают от поддержки Украины.

Об этом заявила верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики Кая Каллас.

В своей публикации в соцсети Х она указала, что Китай и Россия, вероятно, «наслаждаются ситуацией».

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«Именно они извлекают выгоду из разногласий между союзниками», — подчеркнула Каллас.

Она указала, что, если безопасность острова Гренландия находится под угрозой, эту проблему можно решить внутри НАТО.

Каллас также выразила убеждение, что введение пошлин «может сделать Европу и Соединенные Штаты беднее и подорвать наше общее процветание».

«Мы также не можем позволить нашему спору отвлечь нас от нашей основной задачи — помочь прекратить войну России против Украины», — заявила верховный представитель ЕС по внешней политике.

В субботу, 17 января, президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на продукты и товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии из-за поддержки этих стран территориальной целостности Дании и отправки военных в Гренландию.

Инфографика: NV

Он заявил, что США «много лет субсидировали Данию и другие европейские страны, не взимая с них пошлины или других платежей».

С 1 февраля США вводят 10% пошлину. С 1 июня тариф вырастет до 25%. Пошлины, по словам Трампа, не будут отменены, пока не будет заключена «сделка по Гренландии».