В случае необходимости НАТО способно захватить Калининградскую область РФ в «предельно сжатые сроки». Об этом заявил командующий сухопутными силами США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью во время конференции Ассоциации армии США LandEuro в немецком Висбадене, сообщает Defense News .

По его словам, Калининградская область имеет около 75 километров ширины со стороны Литвы и окружена странами НАТО. Генерал подчеркнул, что сейчас союзники имеют возможности «стереть этот анклав с лица земли быстрее, чем когда-либо прежде».

НАТО уже начало реализацию стратегии под названием Линия сдерживания на восточном фланге, отметил Донахью. По его словам, она направлена на укрепление наземного потенциала Альянса и развитие кооперации в сфере военно-промышленного комплекса.

В рамках этой программы союзники ускоренными темпами разрабатывают стандартизированные цифровые системы, единые пусковые установки и облачную архитектуру координации, что позволит более эффективно сдерживать угрозы со стороны России.

15 июля глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов во время встречи со спецпредставителем президента США Китом Келлогом раскрыл данные разведки по подготовке страны-агрессора России к нападению на НАТО.

Американскую сторону ознакомили с текущей оперативной обстановкой, оценкой планов государства-агрессора РФ до 2036 года, а также с данными о подготовке Кремля к вооруженному конфликту со странами НАТО.

6 июля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия может напасть на Эстонию через 5−7 лет, если страны Альянса не увеличат свои оборонные инвестиции.

В марте немецкая разведка сообщала, что российский диктатор Владимир Путин готовится к масштабной войне с НАТО до конца десятилетия.

25 марта заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий заявил, что Россия рассматривает 15 возможных сценариев военных конфликтов до 2045 года, из которых шесть касаются Северной Европы, а четыре — Польши.

24 июня президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Путин может напасть на страну НАТО в течение пяти лет, «чтобы проверить Альянс».