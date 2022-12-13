В Германии назвали военную технику, которую предоставят Украине 13 декабря, 06:34 Берлин может попробовать купить больше Gepard для Украины в Бразилии или Катаре (Фото:kmweg.com)

Глава оборонного комитета немецкого Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман назвали виды вооружений, которые Германия поставила в Украину. Речь идет о самоходных гаубицах и САУ Gepard.

Об этом сообщает Die Zeit.



«В Украину было доставлено больше самоходных гаубиц. Речь идет о 24 единицах. Также будет предоставлено шесть-семь САУ Gepard», — сообщила Штрак-Циммерман.

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Представитель Бундестага отметила, что лично она выступает также за отправку Украине современных танков Leopard и Marder, но в правительстве эту инициативу до сих пор не поддерживают.

По словам Штрак-Циммерман, их предоставление сейчас просто необходимо и она больше «не видит причин не делать этого».

Ранее немецкие СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что Вашингтон дал понять Берлину, что не против передачи Вооруженным силам Украины тяжелых танков. Эту информацию подтвердила глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман.