«Зверские ракетные и авиационные удары». Какую тактику выбрал враг, когда блицкриг не удался — Рахманин 3 марта, 23:47 Цей матеріал також доступний українською Россия обстреляла жилой дом в Бородянке, Киевская область. 3 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Maksim Levin)

Первоочередной план президента РФ Владимира Путина захватить Украину за три дня не удался, а потому оккупанты сменили тактику, рассказал в эфире Радио НВ нардеп Сергей Рахманин.

«Во-первых, они начали осаждать (не штурмом брать) большие города. Они планировали, что за первые три дня, насколько можно понять, возьмут большую часть областных центров. На сегодняшний день, напомню, они не взяли ни одного. Даже Херсон, в который они зашли еще три дня назад, до сих пор не контролируют. <...> Они им не управляют, они его полностью не захватили. Что они делают? Большие города пытаются осаждать, перерезать пути поставки, наносят абсолютно зверские ракетные и авиационные удары, чтобы уничтожить инфраструктуру. <...> Второй момент- они отказались от лобных атак, потому что встретили сопротивление и перегруппировываются. Они пытаются использовать местность, искать обходные пути в направлениях, где они атаковали. Третий момент – они пытаются работать на отсечение: вклиниться в нашу оборону для того, чтобы определенные группировки, находящиеся на обороне, разрезать и затем их окружать, попытаться уничтожить отдельно», - отметил Рахманин.

Также, добавил нардеп, враг пытается работать психологически: оккупанты наносят все более жесткие удары по городам для того, чтобы спровоцировать панику.

СNN со ссылкой источник в Пентагоне сообщает, что на территории Украины уже находятся 90% российских сил, которые РФ месяцами скапливала около украинских границ.

Согласно данным этого же издания, с начала вторжения агрессор запустил более 480 ракет на территорию Украины.

В то же время Украина крепко держит оборону восемь дней подряд. С начала войны РФ потеряла около 9000 человек личного состава и более 1000 единиц бронетехники.

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