«Побеждает боеспособность». Россия перешла от широкомасштабных к локальным операциям. Почему Путин сменил тактику — интервью с Бутусовым 23 апреля, 18:10 Цей матеріал також доступний українською Российские войска в Мариуполе. 21 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов с начала полномасштабной войны России против Украины побывал в нескольких населенных пунктах Донбасса и рассказал Радио НВ, как идет оборона страны и почему диктатор Владимир Путин изменил тактику наступления.

Война России против Украины — главные события 23 апреля

— Большое наступление на Донбасс уже началось или следует еще ждать более масштабных действий оккупантов?

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— На самом деле, это политические, информационно, возможно, вещи. Противник не прекращал активные боевые действия с самого начала вторжения. Изменения в тактике, в том, что сейчас Россия после больших потерь и поражения под Киевом, Черниговом, Сумами и Николаевом поняла, что она не способна вести боевые действия на широком фронте. У них просто не хватает боеспособных войск, поэтому они сконцентрировали свои силы на узком фронте и сменили тактику. Сейчас они пробуют нанести нашим войскам огневое поражение и продвинуться на отдельных участках.

Второй этап — битва за Донбасс — это когда противник основной задачей поставил себе не захват всей Украины (этот план провалился), а захват Донбасса и удержание позиций на юге Украины.

В рамках этой задачи они задают себе более короткие, локальные [цели]. Сейчас это захват луганской агломерации — четырех городов Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Попасная. Они сконцентрировали силы, чтобы захватить этот район, а затем продолжить наступление южнее Донбасса.

— Широкомасштабное наступление Российской Федерации вообще невозможно?

— Такие [сделки] действительно уже невозможны. Когда Россия проводила это в начале войны, украинская армия не была мобилизована, не было проведено собрание терробороны, не был призван оперативный резерв. Сейчас уже прошёл первый этап мобилизации, даже второй этап; у нас развернуты значительные силы; полностью укомплектованы по штату военного времени наши вооруженные силы, Нацгвардия, другие структуры сил обороны и безопасности; полностью развернуты части ТрО, другие структуры.

В этих условиях российская армия не способна проводить какие-либо глубокие и широкомасштабные прорывы. Поэтому они сосредоточились на том, что пытаются нанести огневые поражения на некоторых участках фронта, по некоторым нашим военным частям и добиваться таких локальных действий. Шаг за шагом они пытаются выбить, вытеснить наши войска из Донбасса. Это сейчас для них главная цель.

— Насколько возможно то, что сообщили россияне, — захват Донбасса, коридора в Крым и воссоединение с Приднестровьем — с теми ресурсами, которые у них есть?

— В России в Министерстве обороны созданы так называемые информационные войска. Все российские так называемые журналисты — пропагандисты, сотрудники государственных или контролируемых государством медиа — работают по указаниям для выполнения задач по ведению информационных операций в интересах российского наступления. Поэтому специально распространяется информация, которая выгодна противнику.

Как основные мифы распространяет противник?

Первое — создание котла на Донбассе. Возможно ли это? Нет. Украинские войска оказывают очень жесткое сопротивление. У нас есть значительные силы, чтобы предотвратить любые котлы. Сделать врагу такие вещи очень и очень не просто, а я уверен — невозможно.

Второе — они сейчас специально заявили, что пытаются делать коридор в Приднестровье. Такой сценарий теоретически возможен, но практически нет. ВСУ, Нацгвардия, другие структуры сил обороны достаточно мощные, имеют позиции: выбили врага из Николаевской области и ведут бои в Херсонской.

Они угрожают нам, специально распространяют некоторые нарративы для того, чтобы повлиять на политическое и военное руководство и создать угрозы, которые они пока не могут реализовать; для рассредоточения наших сил, создания паники, дезорганизации нашего тыла, общества, экономики; чтобы постоянно наносить нам косвенный вред.

— Работает ли эта информационная операция?

— Это не может не работать, поскольку Россия, кроме заявлений, добавляет активные боевые действия, наносятся авиаудары, летают беспилотники, ракетные удары. В комплексе эти вещи очень сильно влияют на нас.

С другой стороны, мы должны понимать, что война ведется во всех сферах и далеко не всегда целью поражения является военная инфраструктура. Врагу для снижения обороноспособности важно наносить удары и дезорганизовать работу тыла, экономики, гражданского общества.

— Генерала Александра Дворникова назначили руководить «спецоперацией». Это тоже информационная война, ведь он бомбил Сирию и Чечню? Или это действительно что-то меняет?

— Источник этой информации — британское BBC. Для россиян это не выгодная информация, которая показывает, что у них есть провалы в боевом управлении. Это действительно так, потому что разгром российских войск в Киевской, Черниговской, Сумской, Николаевской областях — это стратегическое поражение РФ. Информация о Дворникове официально не подтверждена россиянами, но вполне вероятно, что это действительно произошло. Это демонстрация того, что Кремль недоволен провалами и тем, что Украину не удалось уничтожить, и что боевые действия затягиваются на неопределенный срок, а на самом деле на долго затягиваются.

— Опубликовали видео, где Путин общается с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Ему рапортуют, что Мариуполь взят, хотя это неправда. Диктатор говорит, что не нужно штурмовать Азовсталь. Это говорит о том, что он лично отдает приказы и руководит спецоперацией? Хорошо ли это или плохо для нас?

— Война всегда ведется, прежде всего, и политическим руководством, поскольку война — это политическое решение. Как в Украине есть верховный главнокомандующий Владимир Зеленский, так и в России — Владимир Путин. Поэтому конечно, что на боевые действия, на стратегию, на логистику, организацию обороны эти высшие должностные лица влияют больше всего. Война — это управление ресурсами и направление их на достижение политических целей, а не только военных.

Путин, безусловно, очень сильно влиял и влияет на ход боевых действий. Они начались по его приказу. Стратегия этих действий тоже определяется им лично.

— Многие эксперты утверждают, что Украина ведет более современную, технологическую войну, а Россия — советскую. Как это соответствует реальности?

— Это суждения, не привязанные к анализу реальных фактов. Многих поразило, что в некоторых компонентах у украинской армии есть даже технологическое преимущество над противником. Но в общем-то техническое преимущество на стороне российской армии: было и пока остается. Количество и качество вооружения, современные типы, применение больших объемов высокоточного оружия, крылатых, баллистических ракет, авиации — в этом у противника большое преимущество.

Основная разница между украинской и российской армией — это не техника, а боеспособность. Современная война показывает, что несмотря на невероятное техническое превосходство российских войск, которое было и остается, воюют организованные армии, слаженные военные подразделения. Там, где более высокий уровень боевой подготовки, слаженности, боеспособности, высшее качество управления, особенно на тактическом, оперативном, стратегическом уровне, там и есть победа, успехи.

Преимущество украинской армии не повсюду, но на многих направлениях — это всегда преимущество в конкретной точке всех звеньев организации управления боевой подготовки. Побеждает боеспособность, а не технология. Технологии — это часть боеспособности.

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