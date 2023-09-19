Партнеры Украины уже выделили Киеву оборонной помощи на более чем $76 млрд — Остин 19 сентября, 13:17 Остин открыл заседание в формате Рамштайн (Фото:Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard via Reuters)

С начала полномасштабного вторжения РФ международные партнеры Украины, включая США, выделили Киеву обороной помощи на более чем 76 млрд долларов.

Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин на открытии заседания Контактной группы во вопросам обороны Украины в формате Рамштайн.

«В общей сложности вместе США с партнерами Украины по всему миру выделили ей прямой поддержки безопасности более чем на 76 млрд долларов», — отметил он.

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По словам Остина, это свидетельствует о решимости 50 стран и дальше предоставлять Украине все, что ей необходимо и когда это необходимо.

«Вместе мы оказываем Украине помощь в обеспечении безопасности, которая необходима ей для текущего контрнаступления, и помогаем ей создать силы, которые будут противостоять будущей агрессии. И вместе мы продолжаем демонстрировать наше железное чувство цели», — добавил глава Пентагона.

19 сентября стартовала очередная встреча партнеров Украины в формате Рамштайн. На ней присутствует новоназначенный министр обороны Рустем Умеров.

Прошлая встреча в формате Рамштайн состоялась 18 июля. Среди приоритетов были поставки оружия и оборудования, которые срочно необходимы для освобождения территории Украины. Фокус был направлен на ПВО, боеприпасы и броню.

