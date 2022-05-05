«Это только начало». Заявленное Лавровым — унижение для Израиля. Чем Иерусалим поддержит Киев — интервью с военным аналитиком Игалем Левиным 5 мая, 16:33 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською ПТРК Spike LR2 израильской фирмы Rafael (Фото:Rafael Advanced Defense Systems)

Война России против Украины — главные события 6 мая

В интервью Радио НВ офицер армии обороны Израиля военный аналитик Игаль Левин рассказал, что может входить в эту помощь и какую поддержку уже оказывают Украине.

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— Пресса пишет, что Израиль больше не будет придерживаться нейтралитета, как раньше. Как российские заявления будут изменять поведение страны?

— Это уже поменяло, на самом деле.

Заявление МИД Эстонии, что Израиль не запрещал передачи вооружения. Напомню, что у стран Балтии есть хорошее вооружение Израиля, максимально современное — такие ракеты, как, например, Спайк, которые производятся в Польше по лицензии. Это же не случайно, что после вот этого скандального заявления Лаврова было заявление этого МИД. Естественно, был сигнал со стороны Израиля.

Во-вторых, тоже после заявления Лаврова МИД Израиля заявил, что солдаты Украины смогут лечиться теперь в больницах Израиля. Здесь есть нюанс — нужно понимать, что медицинская инфраструктура Израиля ограниченная. То есть, это довольно серьезный жест. Это не армия США, у которой больницы, полевые лагеря разбросаны по всему миру — в Европе, на Ближнем Востоке. Медицинская инфраструктура Израиля рассчитана только на свою армию. [И это] на фоне эскалации войны с Ираном, например. То есть, когда Минздрав Израиля заявляет, что украинские солдаты могут лечиться в больницах, — это действительно большой жест и политический сигнал России, конечно же. Но и большая помощь для Украины, потому что это самая передовая медицина, лучшие хирурги и лучшее оборудование.

Я уверен, что это только начало.

— Думаете, что будет расширение военной помощи? Может быть, даже с какими-то прямыми поставками?

— Это хороший вопрос на самом деле. Месяца два назад я был уверен, что нет, а сейчас — не исключаю. Подчеркну, что часто помощь Израиля происходит не напрямую все-таки; не так, как Испания — нагрузила корабль и повезла свою военную помощь Украине, в Польше выгрузили.

Что такое ракеты Спайк? У них установлены камеры. Когда она летит, поражает в цель, мы видим, как она влетает в цель. Я не удивлюсь, если даже в ближайшее время, а может быть, не в ближайшее, мы с полей сражения на востоке или на юге увидим именно такие кадры. Очевидно, что это будут израильские Спайки. Напрямую передаст [ракеты] Израиль или передадут страны Балтии и Польша с разрешения Израиля? Это уже не имеет значения никакого — мы видим, что сейчас дан зеленый свет. В конечном итоге украинскому воину нужно, чтобы это оружие попало в его руки. А напрямую, не напрямую — абсолютно не имеет значения, это все политические игрища.

Сейчас я не исключаю [такой помощи], потому что заявленное Лавровым — это огромная пощечина и унижение для Израиля. Тема Холокоста и катастрофы — табуированная, это красная черта. Израиль может в какие угодно дипломатические игры играть, но тема Холокоста — государствообразующая, центральная. Главный нарратив, почему Израиль существует — это Холокост, с точки зрения государственной идеологии я имею ввиду.

Такие заявления, как у Лаврова, — это просто красная черта, поэтому можно ожидать абсолютно что-угодно — и вооружение в дальнейшем, и следующие шаги.

— Как известно, террористы ХАМАСа прибыли в Москву. По-видимому, пообщаться с местными террористами. Значит ли это, что у Израиля будет в ближайшее время обострение своей военной обстановки? Будет определенная месть Москвы через ХАМАС?

— Там не просто террористы ХАМАСа прибыли, туда прибыли очень одиозные фигуры. Один из них прямым текстом говорит, что нужно евреев уничтожать. Но Россия же максимально изолирована от мира и сейчас они пытаются нормализовать отношения с кем-нибудь. Я не удивлюсь, если к ним потом делегации ИГИЛ будут приезжать в Россию — вполне ожидаемо.

Они пытаются показать, что все-таки хоть кто-то с нами разговаривает.

Это действительно очень одиозные фигуры и, конечно же, это было сделано, как ответная пощечина Израилю за «поддержку нацистской Украины», цитируя Лаврова и МИД России. Может ли это обозначать обострение? Конечно, да, может.

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Нужно понимать, что у ХАМАСа свой интерес. Он живет по логике «чем хуже, тем лучше», потому что когда мирно и все хорошо, то нет внимания на Секторе Газа.

Сектор Газа — это там, где [ХАМАС] держит анклав, где под их управлением находятся два миллиона палестинцев — ХАМАС-овцев. Поэтому Сектор Газа еще на жаргонном языке называют ХАМАСтан — непризнанное квазигосударство. Так вот: когда все мирно и тихо, то не идет помощь палестинцам. Когда начинаются боевые действия, Израиль, имея огромное преимущество в поражающей силе, технологиях, наносит огромный урон Сектору Газа в силу застройки и плотности населения, и в том числе гибнут и гражданские, мирные люди. Это тоже факт.

[Тогда] палестинцам начинает течь помощь, которую можно пилить, и коррупционеры ХАМАСа могут на ней наживаться. Какая-то часть помощи доходит до палестинцев, а какая-то уходит в карманы ХАМАСа. Поэтому чем хуже палестинцам, чем больше их бомбят, чем больше на них нападают, атакуют, тем больше помощи идет от ООН, от мира. Конечно же, ХАМАСу, как непризнанному государству, непризнанному правительству, выгодны все эти вливания. Поэтому ХАМАС заинтересован в мандате от Кремля, в помощи от Кремля, которая даст возможность начать такие боевые действия, которые приведут к новым вливаниям денег и помощи для Палестины или Сектора Газа в частности.

Есть и свой интерес Кремля в дестабилизации ситуации в Израиле, и интерес ХАМАСА.

— Мы слышали еще одно интересное заявление МИД России. Они пытались упрекнуть, что на стороне Украины в составе полка Азов воюют израильские «наемники». Как вообще можно воспринимать подобные заявления? Как к ним относятся в Израиле?

— Мы же понимаем, что «наемники» — это добровольцы, интернационалисты. Тут важный момент нужно подчеркнуть — официально, конечно же, Израиль никого не посылал: никто в Украине не действует, представляя государство Израиль, в том числе и я, кстати. Я по своей личной инициативе здесь нахожусь.

Да, есть, добровольцы, которые по своей личной инициативе [здесь находятся]. Украина официально объявила о создании интернационального легиона в начале полномасштабного вторжения. Украина официально объявила о том, что тем иностранным гражданам, которые захотят помочь в этой освободительной войне в Украине, будут рады, они могут приехать. Поэтому, конечно же, у нас тут есть и польские, и белорусские, и французские [добровольцы], и из Бразилии, и японцы. Почему не могут быть израильтяне? Какие есть ограничители? Никаких. Конечно же, они есть. Конечно же, часто они с израильским военным опытом. Но еще раз подчеркну: это все только в частной инициативе.

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