«Я удивлюсь, если Путин останется в живых». Конгрессмен Джим Коста — о том, чем еще США помогут Украине и почему Россия не победит в войне 13 октября, 15:45 Джим Коста убежден, что Владимир Путин — уже изгой и ему никто не будет доверять, как и России (Фото:costa.house.gov)

Американский конгрессмен-демократ Джим Коста с самого начала полномасштабного вторжения публично выражал в Конгрессе поддержку Киеву и лоббировал финансовую и военную помощь для Украины.

В сентябре он приезжал в украинскую столицу на Ялтинскую экономическую стратегию YES. Увидев собственными глазами Бучу, Коста написал в американском издании The Hill статью, в которой назвал Путина военным преступником: «Мы не должны позволить Путину выиграть. Демократия должна победить. Это испытание нашего времени», — пишет он. Станет ли новая волна агрессии России толчком к тому, чтобы США передавали Украине больше оружия, как долго Украина сможет рассчитывать на американскую поддержку и насколько в Вашингтоне серьезно воспринимают ядерные угрозы Кремля — на эти вопросы конгрессмен Джим Коста отвечает в интервью.



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С конгрессменом поговорила Елена Трибушная, главный редактор и ведущая YouTube-канала Є питання.

— Сейчас мы наблюдаем новую фазу эскалации. Мир имеет не так много инструментов, чтобы показать свою реакцию. Мы, украинцы, думаем, что наиболее эффективным инструментом сейчас было бы предоставить Украине как можно больше оружия. Поэтому здесь, в Украине, у нас самый первый вопрос: готовы ли мир и Соединенные Штаты предоставить Украине больше оружия, чтобы мы могли отразить эту угрозу и встретить этот новый этап эскалации?

— Ответ: да. Накануне мы приняли решение обеспечить дополнительную помощь Украине в размере $12,4 млрд. Это решение принял Конгресс, и оно получило двухпартийную поддержку. И президент подписал закон, предусматривающий это финансирование. В нем $7,8 млрд на военную технику и оборонные нужды и дополнительные $4,5 млрд — на экономику и гуманитарную помощь. И еще $35 млн пойдут на содействие ядерной безопасности, поскольку Россия угрожает не только применением тактического ядерного оружия, но и созданием опасности на атомной электростанции в Украине. Поэтому мы и наши союзники по НАТО оказываем дополнительную военную и экономическую поддержку Украине и храброму украинскому народу, который дает невероятный отпор врагу в последние семь месяцев.

Мошеннические референдумы, которые Россия провела в четырех областях на востоке и юге Украины, и то, что Путин использовал эти так называемые референдумы и объявил об аннексии этих областей Россией — все это было осуждено Конгрессом, все это осудил президент Байден, это осудил Европейский Союз. Если не считать Северной Кореи, ни одна страна не признала эти мошеннические референдумы и аннексию. Путин в отчаянии, и его действия — отражение этого отчаяния, поскольку украинская армия продолжает наступать на востоке, а теперь они продвигаются и на юге.

Это очень тяжелое время, но мы работаем вместе — США, Украина, западные партнеры. Три недели назад я был в Украине, провел там три дня на конференции YES. Потом мы поехали в Бучу. Я видел массовые захоронения детей и женщин, неизбирательные бомбардировки жилых домов, школ, жестокость, которая потрясла весь мир. Еще в апреле в своей речи я назвал Путина тем, кем, я считаю, он и является — военным преступником. Он военный преступник и должен быть наказан за зверства, с которыми россияне убивали невинных людей в Украине. Это шокировало всех, и мир никогда не забудет этого. Мы не имеем права забыть преступления Путина в этой войне.

— Можете ли вы объяснить концепцию ленд-лиза? У украинцев до сих пор много вопросов: «Где ленд-лиз?»

— Ленд-лиз в процессе реализации. Это механизм, позволяющий нам оказать военную помощь с условиями, которые позволят Украине после окончания войны — а война должна закончиться рано или поздно, мы верим в отважную борьбу украинских военных, мужчин и женщин — разведки доказывают это каждый день. Ваша способность оттеснять российские войска поражает, даже несмотря на то, что россияне во многом преобладают, несмотря на то, что у России гораздо больше военной техники — но то, что сделала Украина, показывает нам, что вы справились с — как когда-то считалось — вторыми по величине вооруженными силами в мире. Вы утерли им нос. И, я думаю, так будет и дальше, пока мы в США и наши партнеры в НАТО будем поддерживать Украину — столько, сколько нужно, чтобы закончить войну.

Какова будет реакция России на это, когда они придут к еще большему отчаянию? Нас всех должно беспокоить, что будет дальше — пока существует Путин, у которого нет никаких сдержек и противовесов в своей власти. Он диктатор, и он принимает свои решения единолично. Довести эту ситуацию до какого-то урегулирования путем договоренностей — это то, что мы пытаемся сделать, но, возвращаясь к ленд-лизу, он дает другой инструмент Украине получить оружие, в котором она нуждается, и через некоторое время после окончания войны оплатить его. Сейчас для нас, для всех, кто поддерживает Украину, поддерживает ваши усилия — важнее всего предоставить все необходимые средства, чтобы обеспечить победу Украины в этой войне.

— Когда вы слышите сообщение о частичной мобилизации, думаете ли вы, что поддержка США на данный момент достаточна, чтобы противостоять тем 200 000 солдат, которых Россия планирует перебросить в Украину?

— Я сомневаюсь в цифре 200 000 солдат. Люди в панике покидают страну. Им не удастся собрать 200 000 человек. Они не могут обеспечить 200 000 новых солдат. Они не могут поддержать даже своих военных, которые уже сейчас на поле, а они пытаются отправить туда еще людей, не имеющих никакой подготовки, никакого армейского опыта. В английском языке есть такое выражение — не знаю, переведете ли вы его на украинский — но они становятся «пушечным мясом». Они не могут быть регулярными, организованными вооруженными силами. Людей выдергивают с улицы, дают им день на учебу, всучивают им в руки оружие и ожидают, что они смогут выполнять задачи. Обученные военные, которые сейчас есть у России — мы видим, изо дня в день видим, как они бегут по мере того, как продвигаются вперед Вооруженные силы Украины. Видим, как они бросают технику и оружие, как оно попадает в руки украинцев и как украинцы уже используют российскую военную технику против самой России. Поэтому еще раз — я думаю, что Путин своими заявлениями в течение последней недели пытался погасить панику среди россиян по поводу того, что мобилизуют 200 000 солдат. Но сейчас мы видим, как в России нарастают противоречия, которых не было раньше — именно потому, что дела на фронте у России плохи.

— Не знаю, есть ли у вас ответ на этот вопрос, но я хочу задать его вам. Мы здесь в Украине особенно ждем решения о поставках Украине истребителей, танков Abrams, дальнобойных HIMARS. Если вы знаете, скажите нам, будет ли это и когда, если да.

— Я вам так скажу. Президент Зеленский и его министр обороны просили о возможной помощи, которую можем оказать мы и Запад в принципе. Думаю, каждую неделю, если не каждый день, проходят разговоры между представителями Государственного департамента, министром обороны США Ллойдом Остином и украинским министром обороны, чуть ли не еженедельно проходят разговоры между президентом Зеленским и нашим правительством, между президентом Зеленским и президентом Байденом. Мы продолжаем поставлять все больше сложного оружия Украине, и украинцы демонстрируют невероятную способность его эффективно использовать — от Джавелинов до HIMARS и т. д. Конечно, есть запрос и на истребители F-16, и я думаю, в этом есть смысл. Есть запросы на другое оружие, другие модификации. Эти запросы оцениваются. Но всякий раз, когда Украина давала запрос на дополнительную помощь и более сложное оружие, мы отвечали таким образом, который позволял украинским военным действовать все более и более эффективно, и мы видим свидетельство тому на фронте каждый день. Когда и какими будут ответы на эти новые запросы Украины — я не могу вам сказать, но я знаю, что этим занимаются.

— Российские ядерные угрозы. Вы лично воспринимаете их серьезно? Думаете, Путин блефует?

— Думаю, и то и то. Мы должны воспринимать их всерьез. Но так же я думаю, что он пытается использовать их для блефа и запугивания, потому что он в отчаянном положении, потому что его армия не справляется, его генералы не справляются, они потеряли невероятное количество солдат. Путин видит, как, несмотря на все деньги, которые он потратил за последние 20 лет на вооружение и строительство армии — все разваливается. Конечно, он будет говорить, что может применить тактическое ядерное оружие на фронте, и он уже несколько месяцев это и говорит. Поэтому мы вынуждены воспринимать это серьезно. Мы предупредили Путина, что если он сделает это, он получит серьезный ответ от США и Запада. И вот это как раз, я думаю, не блеф, потому что все, что мы предупреждали Путина — что мы это сделаем для поддержки Украины — мы сделали. Поэтому вот что. Наши военные эксперты объясняли мне: если Путин решит попытаться применить тактическое ядерное оружие, то это не так просто сделать — оно непросто разворачивается, оно сложное в использовании. И, думаю, последствия для России, если они реализуют эту угрозу, будут такими, что это станет его величайшей ошибкой в этой войне, которую он не может выиграть.

— Если Путин попробует реализовать свои ядерные угрозы, что будет тем «жестким ответом», который ему обещают? Вы лично понимаете?

— Да, я понимаю, но я не могу говорить сейчас о том, какими будут последствия для Путина и России. Он уже — изгой. Он изгой. Военный преступник. Россия столько потеряла, развязав эту ничем не спровоцированную войну, что у них уйдут годы на то, чтобы попытаться восстановить их место в мире. Никто не будет доверять России. Никто не будет доверять Путину. Их военный сектор переживает серьезный кризис, потому что доказательства коррумпированности в российской армии стали очевидны всему миру. Олигархи, которых Путин сделал богатыми — все их богатства испарились из-за санкций, арестов их активов на Западе, арестов их роскошных яхт, недвижимости. Это все будет иметь такие последствия для России, что я удивлюсь, если он вообще останется жив после всего того, что он спровоцировал, напав на Украину.

— Будущее членство Украины в НАТО. Украина подала заявку на членство в Альянсе после того, как Россия аннексировала наши территории. Каково ваше личное отношение к этому? И может ли измениться официальная позиция США в ближайшие месяцы в сторону поддержки стремлений Украины?

— Я верю, что Украина — часть европейского мира и что вступление в ЕС будет быстрым треком, Украине предстоит сделать ряд шагов перед тем, как ЕС окончательно определится с тем, чтобы принять ее членом ЕС. Стать частью НАТО — это логичный шаг в этом смысле. Девять стран НАТО на этой неделе заявили, что они готовы принять Украину в НАТО, но НАТО, как и другие организации, к которым США принадлежат, функционируют на основе консенсуса, поэтому вам нужно согласие всех 30 стран. Пока Путин не напал на Украину, мы не думали, что Финляндия и Швеция станут частью НАТО. Это было самым плохим кошмарным сном Путина. Он угрожал НАТО, если Финляндия и Швеция вступят в НАТО. У Финляндии с Россией граница 1300 км, и из-за вторжения России в Украину общественное мнение в Финляндии и Швеции резко изменилось. Страны решили присоединиться к блоку НАТО, затем начались переговоры, особенно непростые переговоры были с Турцией. Этот процесс продолжается, и сейчас мы видим НАТО более сильным, чем он был. И я сделал бы упрощенную процедуру присоединения к НАТО и для Украины. Что отличает эти ситуации — это то, что в Украине война с Россией, а пятая статья является критическим условием членства в НАТО. Президент Байден много раз говорил: «Если одна страна НАТО атакована — это атака на все страны НАТО». Итак, девять стран могут поддерживать Украину на пути к присоединению, но в НАТО — 30 стран, и очевидно, что консенсуса пока нет. И также я подозреваю, что будет ряд стран, которые будут сомневаться в том, готова ли Украина стать частью НАТО. Также пятая статья не вступит в силу сразу же после вступления в НАТО. В настоящее время страны НАТО крепко поддерживают Украину.

Путин уже говорил, что это война не между Россией и Украиной. В начале это была спецоперация по «денацификации Украины», конечно, со временем он сменил этот нарратив, затем он заявил о защите «республик», которые признал частью России. Теперь он говорит, что на самом деле это война на выживание России против агрессоров — США и НАТО, желающих уничтожить Россию. Вы можете заметить, как он менял нарративы за последние несколько месяцев, и все это сводится к тому, что Украина в ближайшее время не может быть в НАТО. Но это краткосрочная перспектива. В долгосрочной перспективе, когда война закончится, лично я считаю, что для Украины это будет иметь смысл — стать частью НАТО.

— Как долго США смогут поддерживать Украину? Какие ваши предположения? Мы ведь не знаем, как долго война продлится. Думаете ли вы, что США действительно готовы поддерживать Украину столько, сколько понадобится?

— Хороший вопрос. Когда я был в Киеве, я выступал на панели Ялтинской конференции, где говорили о риске того, что люди называют «усталость от Украины». Усталость от Украины — в США, в Европе, среди других партнеров, которые поддерживают Украину сейчас. Я скажу вам, что я сказал им: в развитых демократиях вам нужна поддержка людей для того, чтобы продвигать свою политику, и по данным соцопросов более 70% американцев продолжают поддерживать политику Соединенных Штатов в военной, финансовой и гуманитарной поддержке Украины. И не только более 70% американцев поддерживают финансовую помощь Украине, но и мы в Конгрессе продолжаем — это уже третья инициатива Конгресса, за которую мы проголосовали на прошлой неделе в обеих партиях, и предоставили еще $12,4 млрд для Украины, и прилагаем и другие усилия. Очевидно, что поддержка продолжается, мне кажется, что поддержка остается в Европе. Мы видели, как Россия устроила диверсии на двух газопроводах в Европу. Я говорил многим европейским друзьям неоднократно годами, что зависимость от российских газа и нефти — это ошибка. И вот они извлекли урок. Пока единственный оставшийся газопровод — это Балтийский, который соединяет Польшу с Норвегией, но мы должны понимать, что Россия может совершить диверсию и на этом газопроводе также, как они, по моему мнению, это и сделали с Северными потоками. У нас нет доказательств, но американские военные и наши партнеры по НАТО проводят разведывательные мероприятия и ведут следствие, чтобы определить, кто ответственен за эти диверсии. Но это только снова подтверждает, что такое Россия и на что они могут пойти. Они больше не принадлежат к семье цивилизованных народов, они страна-изгой, такая же, как Северная Корея, и относиться к ним должны так же, как к Северной Корее.

— Полностью согласна. Спасибо за ваше время и за ваши усилия. Я знаю, что вы поддерживали Украину еще до вторжения, поэтому спасибо за все, что вы делаете для Украины.

— Я ценю это и думаю, это важно, что украинский народ и правительство это понимают. Знаете, это тест для всего нашего времени. Я говорю это всякий раз, когда имею возможность. Мы должны оставаться едиными. Это тест. Когда Россия напала на Грузию, когда они захватили Чечню, когда они аннексировали Крым — это была пощечина. Все действия Путина за последние 14 лет побудили его думать, что он может просто прийти, захватить Украину, установить марионеточное правительство и Запад будет просто молчать. Но мы не стали. Мы поняли, что это испытание нашего времени, и мы должны быть едины. Историки будут судить через 20 лет — принимали мы правильные решения или нет. Я молюсь, чтобы они написали, что мы были едины, как демократические нации, защищали верховенство права, свободу, права человека, которые диктатор Путин однозначно презирает. Поэтому важно, чтобы Украина победила в этой войне. Чтобы каждый во всем мире, кто думает, что он может бросить вызов демократическим странам, получил урок. Поэтому мы должны быть вместе.