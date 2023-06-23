«Понадобится отдельный подход». Верещук заявила, что реинтеграция Крыма будет проходить сложнее, чем других освобожденных территорий 23 июня, 16:07 Верещук озвучила свое видение реинтеграции Крыма (Фото:Ирина Верещук/Facebook)

Реинтеграция Крыма после его деоккупации будет происходить сложнее, чем других освобожденных территорий, заявила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

«Реинтеграция Крыма не будет простой. Она будет происходить сложнее, чем реинтеграция других временно оккупированных территорий, и потребует отдельного подхода. И, может быть, специального законодательства. Относительно жесткости и мягкости: мы должны быть жесткими в подходах к восстановлению украинской государственной власти и в вопросах правосудия и справедливости», — сказал она в интервью Укринформу.

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Верещук добавила, что в вопросах экономической и гуманитарной реинтеграции следует быть гибкими. При этом, на полуострове не должно быть российского влияния.

«Это — залог нашей безопасности. Здесь мы ставку делаем на новые кадры: молодые, мотивированные и компетентные. Они все сделают как следует», — резюмировала министр.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщал, что Украина возьмет Крым без боя.

Советник главы ОП Михаил Подоляк допускает, что после деоккупации Крыма у него могут отобрать автономный статус.

По данным СМИ, во временно оккупированном Крыму россияне, опасаясь контрнаступления Вооруженных Сил Украины, построили многочисленные линии обороны от административной границы с Украиной до Джанкоя.

Проект Крым.Реалии сообщал, что во временно оккупированном Крыму войска РФ заселяются в мини-отели прибрежных районов, где продолжается строительство фортификаций.