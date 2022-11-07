Использование ядерного оружия Россией приведет к тому, что такое оружие сделают все страны вокруг Китая — Климкин 7 ноября, 17:08 Си Цзиньпин 4 ноября заверил Олафа Шольца, что выступает против применения Россией ядерного оружия в Украине (Фото:Kay Nietfeld/Pool via REUTERS)

Министр иностранных дел Украины в 2014—2019 годах Павел Климкин заявил в эфире Радио НВ, что использование ядерного оружия Россией приведет к появлению такого оружия у всех стран вокруг Китая.



«Мы же прекрасно понимаем, что любое не только использование ядерного оружия российским режимом, но и разговоры об этом приведут к тому, что все страны вокруг Китая быстро сделают себе и ядерное, и не только ядерное оружие. Финансовые ресурсы у них есть, интеллектуальные есть, технологические есть — ну, и что им мешает?» — сказал Климкин Радио НВ.



Видео дня

Он добавил, что из-за этого мир вокруг Китая станет гораздо более опасным и гораздо более непредсказуемым, «а китайская философия, которая всегда связана очень четко со стабильностью этого не перенесет».

4 ноября президент Китая Си Цзиньпин сказал канцлеру Германии Олафу Шольцу, что он выступает против применения ядерного оружия Россией в войне против Украины.



В этот же день госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что если российский диктатор Владимир Путин отдаст приказ применить любое ядерное оружие, РФ будут ожидать катастрофические последствия. В ходе встречи G7 министры иностранных дел коллективно пообещали «тяжелые последствия».

2 ноября в Пентагоне заявляли, что Китай не проявил заинтересованности в обсуждении шагов по снижению риска, связанного с ядерным оружием, и проводит значительное расширение своих ядерных сил, чтобы до 2030 года иметь тысячу ядерных боеголовок.



21 сентября российский диктатор Владимир Путин в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».



В украинской разведке заявляли, что считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины очень высокой. В то же время, по мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерного удара.

