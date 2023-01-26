Целый новый мир. Си Цзиньпину будет гораздо сложнее вести внешнюю политику, чем 10 лет назад — The Economist 26 января, 15:38 Эксклюзив NV Портрет Си Цзиньпина на выставке в военном музее Пекина (Фото:REUTERS/Florence Lo/File Photo)

Определяющее значение в отношениях Китая с Европой в 2023 году будут иметь вопросы безопасности, и, прежде всего, война в Украине, считает Джереми Пейдж, редактор по вопросам дипломатии в Азии журнала The Economist.

Матеріал опубліковано у спецвипуску журналу НВ Світ попереду 2023 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікацію заборонено.



Коли у 2012 році Сі Цзіньпін очолив компартію Китаю, він стикнувся із переважно сприятливим міжнародним середовищем. Увага США все ще була прикута до ісламського світу, і, попри занепокоєння служб безпеки, тон американській політиці щодо Китаю задавала здебільшого торгівля. Для Європи бізнес також був вагоміший за безпеку та цінності. Росія була надійним партнером Китаю, кордон з Індією залишався стабільним, а чимало країн, що розвиваються, були спраглі не лише до китайських грошей, а й до альтернативи західній моделі розвитку.



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У 2023 році світ кине Сі, який починає свій третій п’ятирічний термін, набагато більше викликів. Відносини із США настільки напружені, що вже лунають розмови про війну через Тайвань. Підтримка Китаєм російського вторгнення в Україну відштовхнула більшу частину Європи. Знову спалахнула прикордонна суперечка з Індією. А чимало країн глобального Півдня переживають труднощі з поверненням китайських позик. Крім того, репутацію китайського відповідального управління було заплямовано підходом КНР до боротьби із COVID‑19. На Сі чекає найсерйозніше випробування його лідерських позицій, адже протистояти цим паралельним кризам йому доведеться на тлі зростання внутрішнього громадського невдоволення його стратегією «нульової терпимості до ковіду» та накопичення негативних економічних наслідків цієї стратегії.