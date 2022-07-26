Настоящий перелом в войне. Есть два условия будущего успеха ВСУ — военный эксперт 26 июля, 16:20 Одним из условий перелома в войне военный эксперт Петр Черник назвал передачу Украине хотя бы 50 HIMARS и МЛРС (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine via Facebook)

Военный эксперт Петр Черник в эфире Радио НВ назвал два условия для будущего успеха в войне Вооруженных сил Украины.

По его словам, такими условиями являются передача Украине минимум 50 HIMARS и МЛРС и американских истребителей F-15 или F-16.

Черник отметил, что именно благодаря HIMARS и МЛРС захлебнулось наступление россиян на Донбассе.

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Военный эксперт добавил, что даже 20 машин такого типа — «совместно это более 200 ракетных пусков, это невероятно много» и напомнил, что «Франция имеет всего 12 машин, а у Турции, которая прямо сейчас ведет серьезную боевую операцию на севере Сирии, есть всего 13 машин».

Ранее советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что переломный момент на фронте в Херсонской области уже наступил и к сентябрю регион будет освобожден от российских оккупантов.

А бывший министр обороны Украины и глава Центра оборонных стратегий Андрей Загороднюк заявил в интервью Радио НВ, что скоро Вооруженные силы Украины перейдут к «серьезным действиям» в Херсонской области и у россиян небольшие шансы удержать регион.

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