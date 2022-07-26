Настоящий перелом в войне. Есть два условия будущего успеха ВСУ — военный эксперт

26 июля, 16:20
Одним из условий перелома в войне военный эксперт Петр Черник назвал передачу Украине хотя бы 50 HIMARS и МЛРС (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine via Facebook)

Одним из условий перелома в войне военный эксперт Петр Черник назвал передачу Украине хотя бы 50 HIMARS и МЛРС (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine via Facebook)

Военный эксперт Петр Черник в эфире Радио НВ назвал два условия для будущего успеха в войне Вооруженных сил Украины.

По его словам, такими условиями являются передача Украине минимум 50 HIMARS и МЛРС и американских истребителей F-15 или F-16.

https://www.youtube.com/watch?v=VwRicJ_71RI&t=1s

Черник отметил, что именно благодаря HIMARS и МЛРС захлебнулось наступление россиян на Донбассе.

Видео дня

Военный эксперт добавил, что даже 20 машин такого типа — «совместно это более 200 ракетных пусков, это невероятно много» и напомнил, что «Франция имеет всего 12 машин, а у Турции, которая прямо сейчас ведет серьезную боевую операцию на севере Сирии, есть всего 13 машин».

Читайте также:
Иван Яковина
Иван Яковина
Три сценария поражения Кремля. Что происходит вокруг Херсона

Ранее советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что переломный момент на фронте в Херсонской области уже наступил и к сентябрю регион будет освобожден от российских оккупантов.

А бывший министр обороны Украины и глава Центра оборонных стратегий Андрей Загороднюк заявил в интервью Радио НВ, что скоро Вооруженные силы Украины перейдут к «серьезным действиям» в Херсонской области и у россиян небольшие шансы удержать регион.

Редактор: Анастасия Одинцова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Авиация Украина-Россия Артиллерия F-16 Война в Украине Российско-украинская война Радио НВ Война России против Украины РСЗО HIMARS

Эксклюзивы НВ

Иван Яковина
Обозреватель НВ
Три сценария поражения Кремля. Что происходит вокруг Херсона

Главный театр военных действий сейчас — юг и Херсон. Там будет решаться исход войны

26 июля, 16:10
Мнения
Артем Ковбель
Партнер ASIS, ACFE, ASCP
Настоящий мировой экономический кризис еще не начался. Когда и как это будет?

Все говорят, что в мире экономический кризис. Но так ли это на самом деле?

26 июля, 14:19
Эксперты
Пять автомобилей мечты (Фото:motor.ru)
Сейчас или никогда /
Пять автомобилей вашей мечты, которые сегодня можно купить по цене до $15 тыс.
26 июля, 08:00
Выбор авто
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X