Какое иностранное оружие получила Россия для войны против Украины — обозреватель Информационного сопротивления 7 февраля, 16:28 Спикер парламента Ирана Мохаммад Бакер Калибаф и глава Госдумы России Вячеслав Володин в Тегеране, 23 января 2023 года (Фото:Iranian Parliament website/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко в интервью NV рассказал, какое иностранное оружие получила Россия для войны против Украины.

«В первую очередь, мы можем говорить о том оружии, которое поставляет Иран. Потому что когда речь идет о какой-то другой стране, например, Северной Корее, то конкретной информации, что именно получает РФ, на сегодняшний день нет даже у западной разведки», — отметил Коваленко в интервью NV.

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По словам эксперта, Россия получила от Ирана следующие виды оружия

разведывательно-ударный беспилотник Mohajer-6, который использует не очень часто. Mohajer-6 используется для разведки и наведения дронов-камикадзе Shahed 131/136;

хорошо известные Shahed 131/136;

разведывательные беспилотники Yasir и Ababil-2;

есть информация, что Россия может получать от Тегерана снаряды к артиллерии, но она не подтверждена на 100%;

боеприпасы Qaem-5 для Mohajer-6;

иранские шлемы NIJ II и бронежилеты Rouin-3.

Также поставщиком оружия России является Беларусь, от которой страна-агрессор получила

около сотни танков Т-72А;

некоторое количество БМП-1 и БМП-2;

транспортную технику, такую как Урал-4320;

значительное количество артиллерии, такой как САУ 2С9 Нона, 152-мм пушка-гаубица Д-20, 122-мм гаубица Д-30.

По данным представителя Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого, Россия использовала около 660 иранских дронов-камикадзе Shahed и в ближайшее время получит новую партию этих беспилотников.