Какое иностранное оружие получила Россия для войны против Украины — обозреватель Информационного сопротивления
Спикер парламента Ирана Мохаммад Бакер Калибаф и глава Госдумы России Вячеслав Володин в Тегеране, 23 января 2023 года (Фото:Iranian Parliament website/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)
Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко в интервью NV рассказал, какое иностранное оружие получила Россия для войны против Украины.
«В первую очередь, мы можем говорить о том оружии, которое поставляет Иран. Потому что когда речь идет о какой-то другой стране, например, Северной Корее, то конкретной информации, что именно получает РФ, на сегодняшний день нет даже у западной разведки», — отметил Коваленко в интервью NV.
По словам эксперта, Россия получила от Ирана следующие виды оружия
- разведывательно-ударный беспилотник Mohajer-6, который использует не очень часто. Mohajer-6 используется для разведки и наведения дронов-камикадзе Shahed 131/136;
- хорошо известные Shahed 131/136;
- разведывательные беспилотники Yasir и Ababil-2;
- есть информация, что Россия может получать от Тегерана снаряды к артиллерии, но она не подтверждена на 100%;
- боеприпасы Qaem-5 для Mohajer-6;
- иранские шлемы NIJ II и бронежилеты Rouin-3.
Также поставщиком оружия России является Беларусь, от которой страна-агрессор получила
- около сотни танков Т-72А;
- некоторое количество БМП-1 и БМП-2;
- транспортную технику, такую как Урал-4320;
- значительное количество артиллерии, такой как САУ 2С9 Нона, 152-мм пушка-гаубица Д-20, 122-мм гаубица Д-30.
По данным представителя Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого, Россия использовала около 660 иранских дронов-камикадзе Shahed и в ближайшее время получит новую партию этих беспилотников.