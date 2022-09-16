Боеприпасы для HIMARS и артиллерийские снаряды: в Пентагоне сообщили, что войдет в новый пакет военной помощи Украине
Пентагон сообщил подробности о новом пакете военной помощи для Украины (Фото:Department of Defense/twitter.com)
В Пентагоне сообщили, что войдет в новый пакет военной помощи Украине на сумму 600 миллионов долларов, выделение которого ранее одобрил президент США Джо Байден.
Как сообщила пресс-служба Пентагона, новый пакет военной помощи будет включать:
- дополнительные боеприпасы для ракетных систем HIMARS;
- 36 тысяч 105-мм артиллерийских снарядов;
- тысяча высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;
- четыре противоартиллерийских радара;
- четыре грузовика и восемь прицепов для перевозки тяжелой техники;
- системы противодействия БПЛА;
- оборудование для разминирования;
- противопехотные боеприпасы Claymore;
- средства для взрывных работ;
- стрелковое оружие и патроны к нему;
- приборы ночного видения;
- снаряжение для холодной погоды.
В Пентагоне напомнили, что всего США выделили Украине военной помощи на сумму в 15,8 миллиарда долларов.
Неделю назад в Германии прошла очередная встреча министров обороны более 50 стран мира в формате Рамштайн. В этот же день в Киев прибыл с визитом глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.
Министр обороны США Ллойд Остин после встречи в формате Рамштайн рассказал об оборонных потребностях Украины.
Остин сказал, что сейчас Украине срочно необходимо больше артиллерийских систем и снарядов, противовоздушная оборона, береговая оборона и другие силы и средства.
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