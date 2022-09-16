Боеприпасы для HIMARS и артиллерийские снаряды: в Пентагоне сообщили, что войдет в новый пакет военной помощи Украине

16 сентября, 08:02
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Пентагон сообщил подробности о новом пакете военной помощи для Украины (Фото:Department of Defense/twitter.com)

Пентагон сообщил подробности о новом пакете военной помощи для Украины (Фото:Department of Defense/twitter.com)

В Пентагоне сообщили, что войдет в новый пакет военной помощи Украине на сумму 600 миллионов долларов, выделение которого ранее одобрил президент США Джо Байден.

Как сообщила пресс-служба Пентагона, новый пакет военной помощи будет включать:

  • дополнительные боеприпасы для ракетных систем HIMARS;
  • 36 тысяч 105-мм артиллерийских снарядов;
  • тысяча высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;
  • четыре противоартиллерийских радара;
  • четыре грузовика и восемь прицепов для перевозки тяжелой техники;
  • системы противодействия БПЛА;
  • оборудование для разминирования;
  • противопехотные боеприпасы Claymore;
  • средства для взрывных работ;
  • стрелковое оружие и патроны к нему;
  • приборы ночного видения;
  • снаряжение для холодной погоды.

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В Пентагоне напомнили, что всего США выделили Украине военной помощи на сумму в 15,8 миллиарда долларов.

Неделю назад в Германии прошла очередная встреча министров обороны более 50 стран мира в формате Рамштайн. В этот же день в Киев прибыл с визитом глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.

Министр обороны США Ллойд Остин после встречи в формате Рамштайн рассказал об оборонных потребностях Украины.

Остин сказал, что сейчас Украине срочно необходимо больше артиллерийских систем и снарядов, противовоздушная оборона, береговая оборона и другие силы и средства.

https://www.youtube.com/watch?v=sifRMFFR34o
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   США Пентагон Боеприпасы Украина Снаряды Война России против Украины

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