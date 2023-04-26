Истребители занимают восьмое место в списке нужд Украины — Пентагон 26 апреля, 21:03 Истребители F-16 (Фото:South Korean Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Современные боевые самолеты Запада сейчас находятся на восьмом месте в списке военной техники, которая нужна Украине.

Об этом заявила помощник главы Пентагона Селеста Валландер, сообщает корреспондент Голоса Америки Джефф Селдин.

«В списке (оборонных нужд Украины — ред.) современные западные самолеты занимают примерно восьмое место», — заявила она во время слушаний в комитете Палаты представителей США по вооруженным силам.

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По словам чиновницы, более высокими приоритетами сейчас являются системы противовоздушной обороны, артиллерия и бронетехника.

3 марта министр обороны Алексей Резников высказал уверенность в том, что Украина получит от западных партнеров несколько типов истребителей, один из которых станет основным самолетом для ВСУ.

Украина неоднократно обращалась к США и другим союзникам с просьбой предоставить западные истребители.

Президент США Джо Байден заявил, что «пока что» исключает возможность отправки американских истребителей F-16 Украине, поскольку они, по его словам, сейчас не нужны Украине.