В Бундестаге заявили, что нормальных отношений с Россией не будет в течение десятилетий 27 декабря, 11:36 Мари-Агнесса Штрак-Циммерман назвала диктатора Путина массовым убийцей (Фото:Marie-Agnes Strack-Zimmermann/Facebook)

Нормальных отношений Запада с Россией не будет еще десятилетиями, заявила глава оборонного комитета немецкого Бундестага Мари-Агнесса Штрак-Циммерман.

Нормальных отношений с Россией не будет в течение десятилетий. Политическая система в России полностью прогнила и должна быть полностью изменена. Поэтому задача следующих поколений, при условии, что Россия изменится, будет заключаться в том, чтобы найти способ снова разговаривать друг с другом", — отметила она в интервью RND.

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Штрак-Циммерман также назвала российского диктатора Владимира Путина военным преступником и массовым убийцей.

«Россия покинула общество цивиизованных стран. Владимир Путин — военный преступник, террорист, массовый убийца. Значительная часть российского народа поддерживает курс Путина и войну против соседней страны. Многие российские солдаты, которые ежедневно убивают, грабят, пытают и насилуют, несут равную ответственность за эту войну», — резюмировала представительница Бундестага.

В середине декабря канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что восстановление экономического сотрудничества с РФ возможно после завершения войны в Украине. Он отметил, что даже после этого Россия останется самой большой страной на континенте.

Позже Шольц заявил, что Путин должен прекратить войну против Украины, «вывести войска и таким образом создать возможность для взаимопонимания».