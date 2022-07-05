В Минобороны Британии спрогнозировали характер боев за Донецкую область

5 июля, 09:22
Россия в боях за Донецкую область будет равнять города с землей (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Россия в боях за Донецкую область будет равнять города с землей (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

После захвата почти всей территории Луганской области оккупационные войска попытаются взять под контроль и Донецкую область, отметили в Министерстве обороны Великобритании.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что битва за Донбасс характеризовалась медленными темпами наступления и массированным использованием Россией артиллерии, во время которого города сравнялись с землей.

Видео дня

«Бои в Донецкой области почти наверняка будут продолжаться в таком же ключе», — говорится в сообщении.

Читайте также:
Потери под Лисичанском осложнят наступление армии РФ на Бахмут и Северск — карта боевых действий от ISW

По данным британского Минобороны, относительно быстрый захват Россией Лисичанска расширяет ее контроль практически на всю территорию Луганской области, позволяя ей заявлять о существенном прогрессе в достижении политической цели, которую она представила как непосредственную цель войны, а именно «освобождение» Донбасса.

«В отличие от предыдущих фаз войны, Россия, вероятно, достигла достаточно эффективной координации между по крайней мере двумя группировками войск: Центральной группировкой, вероятно, под командованием генерал-полковника Александра Лапина, и Южной группировкой, вероятно, под командованием недавно назначенного генерала Сергея Суровикина», — говорится в сводке.

https://www.youtube.com/embed/viOgu7MN5Bk
Читайте также:
«Украине нужно оружие, а не белые флаги»: что пишут мировые СМИ о выводе украинских сил из Лисичанска

Украинские силы, вероятно, в большинстве своем отведены в хорошем состоянии в соответствии с существующими планами. Удерживаемые украинцами районы Северодонецк-Лисичанск были выступлением, которое россияне могли атаковать с трех сторон.

Есть реальная вероятность того, что теперь украинские силы смогут отступить к более удобной для обороны прямой линии фронта.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1544192250720227331
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Великобритания Донецкая область Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Большие технологические компании получают все больше и больше власти; при этом их системы становятся все запутаннее, что усложняет поиск проблем и виноватых (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)
Саботаж или невнимательность? /
Google продавал данные украинских пользователей россиянам даже после введения санкций. Как такое возможно?
5 июля, 08:03
IT-индустрия
Сергей Рахманин
Народный депутат (Голос)
ВСУ отступили из Лисичанска. Что дальше?

Главной цели, к которой враг стремился, по меньшей мере, с конца апреля, полного окружения и уничтожения группировки ВСУ в Донецкой и Луганской области, достичь не удалось

5 июля, 06:03
Мнения
HIMARS (Фото:Radio Svoboda/Twitter)
«HIMARS в действии» /
Больница в оккупированном Мелитополе переполнена россиянами после удара американской системой — аналитик CIT
4 июля, 20:57
Страны
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X