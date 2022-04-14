«Российские генералы не так тупы». Интервью с военным экспертом — о решающей битве и мечтах РФ о «поясе от Приднестровья до Ростова» 14 апреля, 09:06 Цей матеріал також доступний українською Российские военные в Мариуполе. 13 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Украинская разведка перехватила разговор российского военнослужащего, раскрывающего возможные планы РФ по войне в Украине: «Путин сказал, что если до 10 мая ни**я не сделаем, то все с землей ровнять».

Война России против Украины — главные события 14 апреля

На что способна армия РФ, проанализировал военный эксперт Михаил Жирохов в эфире Радио НВ. Он также обрисовал ситуацию на фронтах; предположил, каким может быть генеральное сражение и рассказал, какие планы РФ на юге Украины.

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— Мы живем в состоянии войны, в которой битвы заранее анонсируются. Международные разведки, Генеральный Штаб Вооруженных Сил Украины сообщают, что россияне стягивают войска на восток. Донецкая и Луганская области должны стать полем мощнейшей битвы. Как выглядят сейчас наши возможности обороны?

— Во-первых, я бы не стал так утверждать, что генеральное сражение будет именно за Донбасс. Есть такое понятие — военная хитрость. И есть понимание того, что российские генералы не так тупы, как показывает их наша пропаганда (в хорошем измерении).

Первые недели показали, что штурмовать в лоб наши позиции на Донбассе очень и очень тяжело. Поэтому россияне могут прибегнуть к тому, что они просто перережут коммуникации. И их наступление будет не именно на Донбассе, где сейчас пытается наступать на наши позиции так называемая армия Л/ДНР, а может быть наступление со стороны Изюма, со стороны Харьковской области с тем, чтобы перерезать коммуникации нашей группировки на Донбассе.

— В Пентагоне заявляли о том, что россияне сохранили приблизительно 80% тех сил и личного состава, которые готовили для вторжения. Для нас это приятная новость, потому что каждого пятого оккупанта уже «забаранили», но все равно 80% — это много.

— Это достаточно много, но нужно понимать, что у них уже потери в технике, есть потери в боевом духе. Первая наступающая волна шла на подъеме, что это будет легкая прогулка. А сейчас уже есть понимание (как минимум у российских офицеров), что это не простая война и им нужно выкладываться полностью. Не все готовы к этому.

Количество не всегда превосходит качество. Наступательный дух и возможности у них ниже, чем были в начале войны.

— Насколько украинские защитники и защитницы готовы к разным сценариям боевых действий врага?

— Есть понимание того, что у нашего Генштаба есть несколько вариантов планов того, как будут действовать наши войска. Разумеется, это секретная информация. Всё будет зависеть от того, где будет основное наступление россиян.

Сейчас оперативная пауза. Россияне собирают, прежде всего, в Белгородской и Ростовской областях свои войска, переформировывают их. К сожалению, каждую ночь они наносят ракетные удары по нашим коммуникациям. Они пытаются как-то снизить наши возможности по подтягиванию резервов с западной Украины.

— Одно из подразделений морпехов в Мариуполе смогло прорваться к Азовцам. Что для нас это значит? Многие мои военные друзья говорят, что это очень похоже на эмоционально-психологическую спецоперацию врага, когда начинаются среди гражданских плачи «сдали Мариуполь», «срочно их освобождайте». Будто бы этого не сделали бы, если бы была такая возможность. Как бы вы охарактеризовали ситуацию?

— Информация из Мариуполя идет дозированная, потому что там нет гражданской связи. У военных тоже нет ни времени, ни вдохновения для того, чтобы делиться актуальными новостями.

Информация о том, что соединились морские пехотинцы и Азов означает, во-первых, что, к сожалению, мы потеряли контроль над частью Мариуполя, потому что это был так называемый локальный котел, где находились морские пехотинцы. С другой стороны, линия столкновения в Мариуполе стала короче и защищать ее будет проще. И человеческие ресурсы, и ресурсы боекомплектов, топлива, еда будут более правильно использоваться.

Вопрос в том, сколько они еще продержатся. Люди выдержат, но не будет чем воевать! Как скоро наступит этот момент? Несколько дней назад еще была возможность перебрасывать вертолетами, но когда были сбиты два наших вертолета, то эта возможность, я так понимаю, исчезла. Вопрос о том, что будет делать наш Генштаб, наши генералы, остается, потому что ситуация там очень напряженная.

— Какая ситуация на южных фронтах?

— Информация оттуда тоже идет дозированная. Это возможный участок фронта, где может быть наступление, как наших войск, так и российских. Им нужны Николаев, Одесса для того, чтобы сформировать такой южный пояс от Приднестровья до Ростова.

У меня лично есть информация, которая может свидетельствовать, что в ближайшие дни там может быть перелом в нашу сторону.

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