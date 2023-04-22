Чиновник ЕС рассказал, каким будет трибунал для Путина

22 апреля, 16:05
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Путина могут судить на основе украинской юрисдикции (Фото:Sputnik / Gavriil Grigorov / Kremlin via REUTERS)

Путина могут судить на основе украинской юрисдикции (Фото:Sputnik / Gavriil Grigorov / Kremlin via REUTERS)

Страны Евросоюза и G7 склоняются к «гибридному трибуналу» для преследования ответственных за преступления агрессии против Украины, пишет DW со ссылкой на чиновника ЕС.

Такой гибридный трибунал может объединить юрисдикцию Украины и процесс на основе международного права.

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Запад считает такой формат наиболее реалистичной перспективой.

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Чиновник уточнил, что, по оценкам экспертов ЕС в области международного права, международный трибунал на основе украинской юрисдикции — это наиболее вероятный вариант осуществления правосудия в данном случае.

«Трибунал будет служить политическому императиву, который заключается в привлечении к ответственности», — сказал чиновник, добавив, что для ЕС очень важно, чтобы Украина ратифицировала Римский статут.

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В конце 2022 года Еврокомиссия предложила создать специальный суд для преследования преступления агрессии РФ против Украины.

Рассматривалось два варианта: специальный независимый международный трибунал, основанный на многостороннем договоре, или «гибридный суд». Такой суд мог бы совместить национальную юрисдикцию конкретной страны, например, Украины, и процесс на основе международного права с судьями из разных стран.

Расследование международных преступлений, совершенных Россией, ведут Украина и еще 14 стран ЕС.

Как отметили в Еврокомиссии, для реализации обоих вариантов необходима мощная поддержка ООН. Это связано с тем, что за преступления агрессии отвечает высшее политическое и военное руководство страны, обладающее международным иммунитетом. Чтобы снять этот иммунитет, нужна резолюция Совбеза ООН, но Россия имеет там право вето.

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Если это таки произойдет, то впоследствии резолюция должна быть рассмотрена и одобрена Генассамблеей ООН. На основании решения прокурор специального суда может принять вердикт о лишении иммунитета высшего руководства суверенного государства.

«Прокуратура должна представить очень солидное дело», — цитирует DW высокопоставленного чиновника в Брюсселе, который также отмечает важность открытия Международного центра по расследованию преступления агрессии против Украины в Гааге.

По данным председательствующей в Совете ЕС Швеции, центр должен начать работу уже в конце июня.

Преступления против человечности, военные преступления, геноцид и преступления агрессии подпадают под юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС). Однако в отличие от стран Евросоюза Россия не признает юрисдикции МУС. Это означает, что у него нет мандата на то, чтобы лишить международного иммунитета высшее руководство РФ, и он не может предстать перед МУС, даже заочно.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге, несмотря на это, выдал ордер на арест Владимира Путина из-за подозрения в совершении военных преступлений в связи с депортацией украинских детей в РФ. Путина теперь могут арестовать в 123 странах мира, ратифицировавших Римский статут.

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Редактор: София Лазарова

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