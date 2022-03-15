В Белом доме ответили на вопрос, каким будет финал войны в Украине 15 марта, 09:24 Цей матеріал також доступний українською Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки (Фото:REUTERS/Sarah Silbiger)

В Белом доме заявили, что от Владимира Путина зависит то, каким будет финал войны против Украины.

«Это действительно вопрос к президенту Путину. Мы — мы полностью разрушили его экономику. Мы оказали военную и гуманитарную помощь украинцам, что позволило им сопротивляться гораздо дольше, чем предполагало российское руководство», — сказала в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, Путин сам должен определить, каким для него будет дальнейший путь.

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