Какие законы защищают единственный украинский паспорт на территории государства и что ожидать от власти в вопросе двойного гражданства

Экс-глава ДФС Роман Насиров кроме украинского паспорта имел еще и британский

Официальный Киев вышлет консула Венгрии со своей территории, если венгерская сторона сама не отзовет дипломата в Берегово в ближайшее время. О дальнейших шагах в этом вопросе рассказала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца. Подробности - в сюжете Радио НВ.

В конкретном вопросе Украина ссылается на Венскую конвенцию о консульских отношениях и украинские законы.

Щель в украинском законе

Дискуссия между Киевом и Будапештом по поводу гражданства обострилась. Венгрия указала на щель в украинском законодательстве. Граждане Украины не совершают преступление, если не сообщают о том, что имеют паспорт другой страны, заявил пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер.

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Представитель венгерского министерства отметил, что нет в Украине и закона, запрещающего предоставления украинцам паспорта другой страны.

Прямого запрета иметь паспорт другого государства ни в Конституции, ни в законе О гражданстве действительно нет, отметила адвокат, кандидат юридических наук Леся Дубчак.

В Украине действует единое гражданство, говорится в законе

Там говорится лишь о том, что в Украине действует единое гражданство. По словам юриста, именно эту норму следует трактовать следующим образом.

"Закон говорит, что если в Украине действует одно гражданство, то на всю территорию Украины распространяется понятие единое гражданство и нет гражданств аминистративно-территориальних единиц. У нас нет ни одной нормы в действующем законодательстве, которая бы непосредственно запрещала бы иметь двойное гражданство. Юридической ответственности нет", - сказала Дубчак.

По закону, добровольное приобретение человеком гражданства другого государства является основанием для утраты украинского гражданства, добавила юрист.

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Доказать, что человек приобрел гражданство другой страны трудно, поскольку другие страны на запросы украинских официальных органов не предоставляют такой информации, отметила адвокат.

Президентский законопроект

Вопрос двойного гражданства в Украине пытались урегулировать не раз. Весной президент Петр Порошенко внес в парламент безотлагательный законопроект относительно этой проблемы. Он предлагал принять норму, согласно которой основание для утраты украинского гражданства - это использование паспорта иностранного государства во время выезда или въезда в Украину.

Законопроект был отозван. Он спровоцировал дискуссию о том, что ожидает жителей Крыма, многие из которых вынуждено получили российские паспорта.

Борьба с ветряными мельницами

Законодательную коллизию, которая сложилась вокруг вопроса двойного гражданства, можно решить, отметила народный депутат Ирина Суслова, которая входит в парламентский комитет по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

Президентская норма была отозвана из-за жителей Крыма, вынужденно получивших российские паспорта

Но бороться нужно с причинами.

"Была инициатива привлечения к административной ответственности тех, кто приобретает второе гражданство, но это борьба с ветряными мельницами. Мы должны разобраться, почему граждане получают другие паспорта. Нужно ликвидировать причины. Как мы это себе представляем? Правоохранители вместе с пограничниками будут бегать по приграничных территориях? Невозможно выяснить, имеет ли человек второй паспорт", - отметила Суслова.

По мнению депутата, правительство провести исследования в приграничных территориях и узнать мнение граждан о причинах получения паспорта другого государства вообще. А потом ликвидировать проблему, добавила Суслова.

Депутаты не проголосуют

Надеяться на то, что парламент проголосует за усиленную ответственность за двойное гражданство, не стоит, отметил народный депутат Сергей Каплин.

"Большое количество чиновников и депутатов имеют двойное гражданство, поэтому они не будут голосовать за подобные законопроекты", - отметил Каплин.

Чиновники и депутаты с двойными паспортами

Кроме бывшего главы ДФС Романа Насирова, паспорт другой страны нашли у бывшего депутата Андрея Артеменко от Радикальной партии Олега Ляшко. Позже он был исключен из фракции из-за скандала с передачей бывшему советнику президенинта Дональда Трампа Майлу Финну так называемого плана нормализации отношений между Украиной и Россией.

После распространения информации о том, что Артеменко подданый Канады, президент Порошенко своим указом лишил Артеменко гражданства Украины.

У многих чиновников и депутатов есть иностранные паспорта

Необходимо усилить ответственность за второй паспорт для государственных чиновников и депутатов, отметил глава фракции Радикальной партии Олег Ляшко.

"Нужно привлечь к ответственности государственных служащих за наличие иностранных паспортов. Многие из них выполняют функции иностранных агентов в Украине. Когда бывший депутат нашей фракци Андрей Артеменко признался, что у него есть другое гражданство, я сделал все, чтобы его лишили мандата. Задача спецслужб выявить, кто из нардепов, министров имеют двойные паспорта", - рассказал Ляшко.