Война в Украине и мировая политика: удалось ли России завоевать поддержку стран Азии и Африки в противовес Западу — Foreign Policy 31 марта, 15:43 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Посол Украины в ООН Сергей Кислица выступает на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по вопросу о вторжении России в Украину, 23 марта (Фото:REUTERS/Brendan McDermid)

Страны Запада едины в своей поддержке Украины и осуждении российской агрессии. Однако позиция стран Африки и Азии далеко не так однозначна, в частности из-за давних связей с Россией и недовольства Вашингтоном.

НВ публикует перевод материала Foreign Policy о том, почему некоторые страны мира не спешат поддержать Украину.

***

Стремление США продемонстрировать единство

В этом месяце посол Южной Африки в Организации Объединенных Наций Мату Джойини воспользовалась моментом дебатов в Генеральной Ассамблее ООН о гуманитарных последствиях российского вторжения в Украину, чтобы припомнить Соединенным Штатам их прошлые военные ошибки, в том числе в Ираке.

Видео дня

Она предположила, что Соединенные Штаты и их западные союзники сами нарушали Устав ООН и просто реализуют свои собственные геополитические преимущества перед Россией, защищая резолюции ООН, осуждающие Москву как агрессора. «Упоминание этого сегодня в нашем обсуждении гуманитарной ситуации в Украине — это не форма „вотэбаутизма“, подчеркивая тот факт, что многие страны и их народы страдают от последствий войн, которые не являются их собственным выбором», — сказала она.

Заявление отражает вызовы, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты, стремясь продемонстрировать России единый дипломатический фронт в поддержку Украины. Кроме ближайших друзей и военных союзников Соединенных Штатов в Западной и Восточной Азии, большая часть мира не заинтересована в присоединении к возглавляемой США кампании по изоляции России. Как бы они ни были возмущены захватом Россией территорий в Украине, многие страны имеют исторические связи с Россией, от которых они не готовы отказаться, и они опасаются, что экономическая блокада против Москвы причинит серьезную боль их собственным странам, подпитывая рост цен на продовольствие и топливо и создавая условия для большего голода и нестабильности в пределах их собственных границ.

В дни, последовавшие за вторжением России в Украину 24 февраля, мир, казалось, сплотился вокруг Украины. Генеральная Ассамблея ООН, состоящая из 193 членов, подавляющим большинством (141 голос против пяти) проголосовала за осуждение военной интервенции России.

Только Беларусь, Эритрея, Сирия и Северная Корея присоединились к России, выступившей против резолюции. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который обычно старался избегать конфронтации с большими державами ООН, прямо осудил «морально неприемлемую, политически неоправданную и бессмысленную с военной точки зрения» войну России в Украине как вопиющее нарушение Устава ООН.

Тем временем Вашингтон заручился удивительно сильной поддержкой ключевых западных и восточноазиатских союзников — от Канады и Германии до Японии и Южной Кореи — для введения разрушительных санкций против России, фактически отрезав большую часть бизнеса страны от мировой финансовой системы и усилив падение рубля. Правоохранительные органы США и Европы разыскивают имущество богатых российских бизнес-магнатов.

Источники сомнений

За этой демонстрацией единства стоит мир, который в значительной степени приспосабливается к новой многополярной эре, когда Соединенные Штаты больше не являются единственной сверхдержавой. Реакция на российскую агрессию со стороны Африки и Южной Азии была относительно сдержанной, в то время как опасения по поводу потенциального воздействия западных санкций на цены на продукты питания и топливо растут.

Многие до сих пор испытывают глубокую обиду на Соединенные Штаты, чьи военные интервенции от Афганистана до Ирака и Ливии оставили после себя смерть и разрушения. Ключевые страны Африки и Азии, включая Южную Африку и Индию, действовали осторожно, стремясь поддерживать хорошие отношения с Россией и США, подчеркивая при этом необходимость уважать суверенитет Украины. Около 35 стран, в том числе многие африканские, воздержались при голосовании по резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающей российскую агрессию. Ни одна африканская страна не ввела санкции против России, которая в последние годы превратилась в крупнейшего в мире экспортера оружия в Африку.

Многие дипломаты и внешнеполитические наблюдатели рассматривают конфликт в Украине как важный исторический переломный момент, но не уверены, чем он закончится, что усложняет их собственные расчеты относительно того, как они будут позиционировать себя перед лицом обострения столкновения великих держав или политического урегулирования.

«Очевидно, что мы не вернемся в тот же мир, в котором мы были до этой войны», — сказал Мунир Акрам, посол Пакистана в ООН. Но он отметил, что контуры нового мирового порядка будут определены окончательным исходом войны и условиями окончательного мирного соглашения между Россией и Украиной.

«Если будет достигнуто решение путем переговоров, западные санкции должны быть сняты, потому что я не думаю, что россияне примут решение без отмены санкций. С точки зрения невовлеченных стран, если можно так сказать, мы должны видеть реальные перспективы. Мы думаем, что сделка будет заключена, и поэтому мы не собираемся соглашаться на полную антироссийскую позицию, о которой Запад собирается в итоге договориться», — добавил Акрам.

Сложная реакция Африки

Посол Кении в ООН Мартин Кимани сравнил нападение России на Украину с наследием колониализма, охарактеризовав его как грубое посягательство на территориальную целостность суверенной нации.

«Многосторонние отношения сегодня вечером находятся на смертном одре. Устав Организации Объединенных Наций продолжает ослабевать под безжалостным натиском сильных мира сего», — заявил Кимани в Совете Безопасности ООН 21 февраля, после того как Россия объявила о своем решении признать Донецкую и Луганскую области на востоке Украины независимыми государствами.

Но Кимани нанес завуалированный удар по Соединенным Штатам и их западным союзникам, которые использовали военную силу, чтобы сокрушить своих соперников в Афганистане, Ираке и Ливии. Некоторые африканские лидеры утверждают, что хотят избежать втягивания в то, что они считают соперничеством крупных держав в Европе.

На вопрос, почему его страна воздержалась при голосовании в Генеральной Ассамблее ООН, осуждающем российскую агрессию в Украине, президент Уганды Йовери Мусевени ответил азиатской новостной организации Nikkei Asia: «Мы не хотим участвовать в этом и остались в стороне. Не угрожай мне, и я не буду угрожать тебе».

Мусевени также раскритиковал Соединенные Штаты и Европу за применение двойных стандартов, сославшись на их военное вмешательство в Ливии, которое привело к свержению ливийского лидера Муаммара Каддафи. «Они разрушили страну, распространяя терроризм за ее пределы. Это преступное и неприемлемое действие», — добавил он.

Положению Украины не помогли сообщения о том, что ее пограничники грубо обращались с африканскими гражданами, пытающимися бежать от войны в соседнюю Польшу, не позволяя им присоединиться к украинцам, ищущим убежища за границей. Эбенезер Обадаре, эксперт по Африке в Совете по международным отношениям, сказал, что американцы и африканцы говорят на разных языках.

По его словам, для многих в Соединенных Штатах повод осудить Россию кажется само собой разумеющимся. Россия вторглась к своим соседям, самым жестоким и неизбирательным образом нанесла удары по гражданскому населению и продемонстрировала полное презрение к Уставу ООН. «Но африканцы говорят: «Подождите минутку. Это не так просто», — сказал он.

Во-первых, Россия или бывший Советский Союз имеют давние связи с африканскими странами, благодаря военной и дипломатической поддержке антизападных сил во время холодной войны. Сегодня квазичастное наемное подразделение Группа Вагнера обеспечивает безопасность нескольких африканских стран и вооруженных групп, включая правительства Центральноафриканской Республики и Мали, а также лидера ливийских повстанцев Халифы Хафтара.

Но хотя правительства африканских стран могут испытывать некоторую остаточную лояльность по отношению к России, по его словам, он не видит, чтобы континент терпимо отнесся к применению Россией силы. «Это не означает, что происходит глубокая перегруппировка Африки» в российский лагерь, сказал Обадаре. На самом деле, сказал он, «молодые люди в Африке все еще хотят поехать в США и Европу».

Проблемы с изоляцией РФ на Ближнем Востоке

Нигде двойственное отношение не было более ярким, чем на Ближнем Востоке, где ключевые стратегические союзники Соединенных Штатов — Израиль, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия — воспротивились просьбам США изолировать Россию и присоединиться к Вашингтону в наложении санкций против правительства президента России Владимира Путина.

Президент США Джо Байден унаследовал отношения США с Персидским заливом, которые в последнее десятилетие становились все более напряженными, особенно среди демократов, которые все больше разочаровываются в том, что они считают автократическими эксцессами монархов Персидского залива, которые ведут катастрофическую войну против повстанцев-хуситов в Йемене. Во время своей президентской кампании Байден назвал Саудовскую Аравию «изгоем», заявив, что «нынешнее правительство имеет очень небольшую социальную ценность». Вскоре после своего избрания Байден отверг фактического правителя страны, наследного принца Мохаммеда бин Салмана, которого подозревают в заказе казни обозревателя Washington Post Джамаля Хашукджи, и провел свой первый телефонный разговор со слабым королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдулазизом Аль Саудом.

Отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами обострились в течение нескольких недель после ракетного и беспилотного обстрела аэропорта в Абу-Даби поддерживаемыми Ираном повстанцами-хуситами. «Я думаю, что обе стороны глубоко разочарованы. США не отреагировали достаточно быстро», — сказал Грегори Йонсен, эксперт по Йемену из Института Брукингса.

Напряженность ослабила готовность стран Персидского залива поддержать Соединенные Штаты в их непрекращающихся усилиях сплотить мир, чтобы наказать Россию за ее вторжение в Украину. ОАЭ воздержались при решающем голосовании Совета Безопасности ООН по осуждению вторжения России. Лидеры двух стран также отказались отвечать на звонки Байдена, согласно сообщению Wall Street Journal, или наращивать добычу нефти, чтобы компенсировать потерю российского природного газа и нефти. Тем временем Израиль изначально отказался стать соавтором резолюции Совета Безопасности ООН.

Израиль решил установить все более тонкий баланс между поддержанием хороших отношений со своим самым важным благодетелем, Соединенными Штатами, и влиятельным региональным игроком, Россией, которая сохраняет военное присутствие в Сирии, где Израиль нанес многочисленные авиаудары по иранским марионеткам.

Израиль, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты «по-своему подстраховались, показывая, в какой степени Вашингтон утратил их доверие, и в какой степени они готовы рисковать некоторым ущербом или эрозией особых реальных отношений, чтобы защитить то, что они разработали, если говорить о стратегической диверсификации, включая взаимодействие с Россией и Китаем», — сказал Хусейн Ибиш, старший научный сотрудник Института арабских государств Персидского залива в Вашингтоне.

По словам Ибиша, за последнее десятилетие эти правительства постепенно пришли к выводу, что «эра США закончилась, происходит быстрый переход к многополярному миру, и он необратим».

Это предположение, однако, проверяется «определенной степенью возрождения в западном союзе, что примечательно», сказал он.

Первоначальные предположения ближневосточных лидеров о том, что Украина — европейский, а не глобальный кризис, что Путин может быстро положить конец конфликту, и то, что они могут справиться с американским неудовольствием, оказались неверными. По его словам, кризис во многом стал «переломным моментом» в отношениях региона с Соединенными Штатами.

Украинский конфликт также стал испытанием для отношений США с Индией, членом Четырехстороннего диалога по вопросам безопасности, неформального союза Австралии, Японии, Индии и Соединенных Штатов, приверженных свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону. Индия порвала с Соединенными Штатами в Совете Безопасности ООН, воздержавшись в феврале при принятии резолюции, осуждающей российскую агрессию в Украине и требующей от нее вывести свои вооруженные силы из страны.

Хотя премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал российского лидера провести переговоры о «немедленном прекращении насилия» в Украине, он воздержался от критики Москвы. Кроме того, индийские чиновники также ведут переговоры о покупке российской нефти со скидкой, что противоречит усилиям США по блокированию экспорта российской нефти. У Индии давние дипломатические и военные связи с Россией, которая является крупнейшим поставщиком оружия в эту страну. Во время холодной войны Советский Союз неоднократно накладывал вето на резолюции Совета Безопасности ООН, требующие международного участия в разрешении кризиса вокруг Кашмира.

Байден — последний лидер США, стремящийся укрепить связи с Индией в качестве противовеса Китаю, — недавно выразил недовольство США неспособностью Индии поддержать усилия Соединенных Штатов по изоляции России из-за Украины, заявив, что Индия «несколько неуверена» в этом вопросе.

Несмотря на неудачи, Ричард Гоуэн, эксперт ООН из Международной кризисной группы, сказал, что украинский кризис предоставил Соединенным Штатам и Европе возможность проявить себя, «выглядя более последовательными и целеустремленными, чем в последние годы, но они также будут более эгоцентричным в усилении своих вооруженных сил и восстановлении Украины».

«Я не думаю, что мы пока наблюдаем полную глобальную перестройку. Так кто же победит в глобальной битве за влияние на Украину? Не Россия, точно. Ее дипломатия в связи с кризисом была почти такой же беспорядочной, как и некоторые из ее военных операций», — добавил он.

Акрам из Пакистана сказал, что, по его мнению, «Россия выйдет из этого более слабой, потому что она не смогла установить такого рода доверие, которое, как предполагалось, она может навязать Украине».

Но Россия, отметил Акрам, является одной из двух крупнейших в мире ядерных держав, что дает ей темные рычаги воздействия по мере приближения развязки в Украине.

«Способность России сеять хаос в остальном мире никуда не исчезнет, ​​поэтому нам придется приспосабливаться к ослабленной России, возможно, обиженной России, если она не будет снова интегрирована в международный порядок», — сказал он.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.