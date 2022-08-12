Какие страны не впускают россиян или ограничили въезд для них — инфографика НВ

12 августа, 10:28
Флаги ЕС в Брюсселе (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Флаги ЕС в Брюсселе (Фото:REUTERS/Yves Herman)

На фоне войны, которую Россия начала против Украины, ряд стран запретили или ограничили въезд для граждан РФ, некоторые усложнили получение виз.

Полностью прекратили выдачу виз россиянам Эстония, Латвия, Литва и Чехия.

Дания приостановила прием заявлений на получение виз и вида на жительство в Дании — за исключением виз для официальных визитов.

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Нидерланды приостановили выдачу краткосрочных, в том числе туристических виз. Граждане РФ на территории своей страны могут получить только гуманитарные визы и временные виды на жительство в Нидерландах.

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Бельгия выдает гражданам РФ только студенческие визы, долгосрочные визы для исследователей и ученых, визы для воссоединения семьи.

Япония разрешила въезд россиянам в составе организованных туристических групп и с соответствующей гарантией от японской туристической компании.

Норвегия выдает визы россиянам в ограниченном формате, сроки рассмотрения заявлений увеличились и могут занимать до 45 дней. Кроме того, Норвегия начала более тщательно проверять документы граждан РФ.

Боглария для россиян увеличила сроки рассмотрения заявок на получение виз.

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Мальта перестала выдавать обычные шенгенские визы гражданам РФ. Подаваться на долгосрочные визы теперь могут только россияне, которые являются членами семей граждан ЕС/ЕЭС, если проживают на Мальте; а также граждане Мальты, имеющие двойное гражданство, если их мальтийский паспорт истек, но им необходимо вернуться.

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Словакия серьезно ограничила выдачу виз россиянам. Теперь обращаться за ними могут только представители отдельных специальностей, претендующих на работу в стране. Остальные граждане РФ могут рассчитывать на въезд в Словакию только в индивидуальных случаях крайней потребности.

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Редактор: Карина Пасечник

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Теги:   Чехия Евросоюз Нидерланды Визы Япония Литва Словакия Шенгенская виза Дания Латвия Эстония Санкции против России Мальта Инфографика НВ Война России против Украины

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