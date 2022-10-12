Генерал Милли рассказал, какую систему ПВО запросила Украина

12 октября, 20:51
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Марк Милли (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Марк Милли (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Украина попросила у союзников и партнеров интегрированную систему противовоздушной обороны, которая включает системы малой, средней и большой дальности.

Во время брифинга после очередного заседания в формате Рамштайн (Контактной группы по вопросам обороны Украины) Милли сказал, что «мы думаем, что можем предоставить [интегрированную систему]».

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«Она [интегрированная система] не контролирует все воздушное пространство над Украиной, но разработана таким образом, чтобы контролировать приоритетные цели, которые Украине нужно защищать», — уточнил он.

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Милли также сообщил, что среди систем ПВО, которые запросила Украина, — Hawk или усовершенствованная Hawkeye. По его словам, это система средней дальности и средней высоты, она «старше, но довольно эффективна». Генерал подчеркнул, что защитники Украины очень эффективно подавляют превосходство страны-агрессора РФ в воздухе, используя советские зенитно-ракетные комплексы, среди которых С-300.

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12 октября в Брюсселе прошло очередное заседание в формате Рамштайн (Контактной группы по обороне Украины), в котором приняли участие представители около 50 стран. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, первым на повестке дня стал вопрос усиления ПВО.

Президент Владимир Зеленский после массированных российских ударов по Украине попросил лидеров Большой семерки передать Украине системы ПВО и ПРО среднего и дальнего радиуса действия. Украина неоднократно просила иностранных партнеров помочь защитить небо от атак РФ.

Gрезидент США Джо Байден во время разговора с Зеленским пообещал, что Украина получит современные системы ПВО.

https://www.youtube.com/embed/mPrDBR6teFM
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Военная помощь Поставки оружия ПВО Украина-США Поддержка Украины Война России против Украины ПВО Украины Рамштайн

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