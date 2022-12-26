Пауза в боевых действиях после Херсона Путина вполне устраивает — эксперт 26 декабря, 07:35 Украинская армия по-прежнему удерживает Бахмут (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Военные планы диктатора Владимира Путина сводятся к надежде на то, что повторяющиеся ракетные удары подорвут волю Украины к сопротивлению. Однако такая надежда, во-первых, ложная, а во-вторых, последняя, пишет в своей колонке профессор Института исследования мира (Осло) Павел Баев.



Российское вторжение в Украину обернулось провалом, и Владимир Путин не может не видеть, что его нарратив о «специальной военной операции», идущей по плану, не удовлетворяет ни общество, ни «патриотических» военных блогеров, требующих решительной победы, говорится в колонке.

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«Пауза в боевых действиях после Херсонского наступления Путина вполне устраивает, но он не может надеяться, что она будет долгой, и не может знать, когда и какие сюрпризы преподнесет дальше украинское командование. За 10 месяцев войны возможности российской военной машины сильно ухудшились, а качество лидерства, продемонстрированное российским верховным командованием, ничуть не улучшилось из-за его явной неспособности учиться на ошибках», — отметил норвежский профессор.

Российские сухопутные силы продолжают наступать на Бахмут, пытаясь вернуть стратегическую инициатив в войне. Но эти атаки бесплодные и дорогостоящие, а «мобилизованные войска сильно страдают в промерзших окопах с плачевным снабжением», отметил Баев. Новое же наступление на Киев со стороны Беларуси — не более чем спекуляции, убежден он.

«Военные планы Путина сводятся к надежде на то, что повторяющиеся ракетные удары подорвут волю Украины к сопротивлению, а захват Бахмута любой ценой приведет к дальнейшим территориальным приобретениям. Такая надежда так же ложна, как и его первоначальное стремление захватить Киев в ходе недельного блицкрига. И это его последняя надежда», — написал эксперт.

По его словам, главный вопрос для коррумпированных элит РФ — как долго российский президент сможет кормить своими ложными нарративами все более деморализованное и разочарованное население.