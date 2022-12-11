Бюджет РФ разбалансирован. Какие последствия будет иметь потолок цен на нефть — эксперт 11 декабря, 13:01 Танкеры вблизи Стамбула вскоре после введения потолка цен на российскую нефть (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Россия надеялась, что ее партнеры по ОПЕК+ сократят квоты на добычу нефти и мировые цены пойдут вверх, однако осторожность в Саудовской Аравии и других странах взяла верх над жадностью, пишет в своей колонке профессор Института мира в Осло Павел Баев. Сокращение объемов экспорта и доходов РФ от продажи нефти неизбежно повлияет как на эту отрасль промышленности, так и на баланс бюджета-2023, отметил он.



Москва, очевидно, считала, что турбулентность после введения потолка цен на ее транспортируемую морем нефть и угрозы сократить добычу спровоцируют потрясения на мировых нефтяных рынках, причем настолько сильные, что западные экономики ощутят слишком болезненное давление, чтобы сохранить их политическую солидарность. Однако есть тенденция к понижению, а не к росту этих опасений, заметил Баев.

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«Россия имела основания ожидать, что сокращение спроса побудит ОПЕК+ сократить квоты на добычу в надежде подтолкнуть цены вверх, но осторожность взяла верх над жадностью, которая обычно влияет на такие решения. Саудовская Аравия, самая влиятельная сторона в этом картеле, возможно, не захочет бросить Москве спасательный круг, поскольку считает расширение военного сотрудничества между Россией и Ираном даже более неприятным, чем действия Израиля. Постепенное сокращение объемов экспорта и доходов повлияет на российскую нефтяную промышленность, которая этой зимой вынуждена закрыть многие производственные активы и потеряла доступ к тем технологиям и услугам, которые необходимы для реабилитации старых нефтяных месторождений и разведки новых», — отметил политолог.

Кроме того, непосредственный эффект от введения потолка в $60 за баррель российской нефти разбалансирует государственный бюджет России, доходы которого рассчитывают исходя из цены на уровне $70 за баррель на 2023 год, убежден эксперт.

«Расходы в официально утвержденном бюджете лишь немного превышают доходы, но в эти расчеты не были включены расходы на мобилизацию и многие другие потребности в финансировании, связанные с войной. Задержки с выплатами щедрых компенсаций сотням тысяч мобилизованных и их семьям с сентября 2022 года, которые торжественно пообещал Путин, вызывают недовольство. И эти суммы будут расти, в то время как традиционные зарплаты и доходы домохозяйств продолжают сокращаться», — говорится в колонке.

Энергетическая политика должна была увеличить военную мощь РФ, но сделала ее очень уязвимой, пришел к выводу Баев. И не последнюю роль, по его мнению, сыграет в этом разумный и регулируемый потолок цен на нефть.

«Москва привыкла воспринимать себя как незаменимое энергетическое государство, которое может использовать свой экспорт нефти и газа для подрыва единства западного альянса, а теперь изо всех сил пытается осознать тот факт, что энергодефицитная Европа способна превратить сокращение импорта и ценовые потолки в инструменты давления на государство-агрессора», — написал он.

5 декабря диктатор Путин подписал бюджет РФ на 2023 год. По оценкам британской разведки, на оборону и силовые структуры будут направлены не менее 30% бюджета.

В тот же день в Европейском Союзе вступил в силу запрет на импорт сырой нефти из России морским путем. Такое решение было принято летом этого года в рамках 6-го пакета санкций Еврокомиссии. За несколько дней до вступления решения в силу, страны G7, ЕС и Австралия согласовали дополнительное ограничение — введение так называемого ценового потолка (price cap) на российскую нефть Urals в размере $60 за баррель. Украина и ряд ее партнеров считают эту цену завышенной.